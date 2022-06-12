بعد تعثر برشلونة.. سان جيرمان واليونايتد يستهدفان ليفاندوفسكي

يستهدف باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لينافس بذلك برشلونة الساعي للتعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ، وفق ما قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية.

وأضافت الصحيفة الواسعة الانتشار، أن اهتمام الفريق الباريسي بالمهاجم البولندي ليس جديدا، رغم أن برشلونة بدأ مفاوضات بالفعل مع اللاعب البالغ عمره 33 عاما وأبدى رغبته بالفعل بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة من ”ليكيب“ تؤكد أن ليفاندوفسكي يمثل أولوية بالنسبة لبرشلونة وأن الرئيس خوان لابورتا قد وعد المهاجم بأنه سيفعل كل ما في وسعه للتعاقد معه، إلا أنها تذكر أيضًا أن ”العملاق الكتالوني حتى الآن لا يمكنه تمويل مثل هذه الصفقة.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، التي تعرف أن صفقة تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي معقدة، فإن حقيقة أنه هو وزوجته يحبان باريس التي يذهبان إليها من حين لآخر، يمكن أن تكون عاملاً ينتهي بإقناعه بالانضمام لسان جيرمان.

على أي حال، لا يزال عقد لاعب بايرن ميونخ مستمرا حتى يونيو/حزيران 2023، لكنه أعلن بوصح أنه إذا غادر الفريق البافاري فسيكون فقط من أجل الانتقال لبرشلونة.

وقد يؤدي وصول المهاجم البولندي المحتمل إلى باريس سان جيرمان إلى مشاكل في ظل كثرة المهاجمين، خاصة بعد تجديد عقد كيليان مبابي ووجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله البرازيلي نيمار وماورو إيكاردي، إذ تشير المعلومات الواردة من ”ليكيب“ إلى أنه في حال انتقال ليفاندوفسكي لبطل الدوري الفرنسي بالفعل يمكن الاستغناء عن نيمار وإيكاردي.

يذكر أن باريس سان جيرمان، في هذه النوعية من الخلافات مع الأندية الأخرى، يعرف دائمًا كيف يلعب بأوراقه بشكل أفضل، وقد حدث ذلك مع تياغو سيلفا وماركو فيراتي ومبابي.

وقال المهاجم البولندي أواخر الشهر الماضي إن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى ولا يمكنه تصور البقاء مع بطل ألمانيا.

وقال ليفاندوفسكي خلال مؤتمر صحفي خلال وجوده مع المنتخب البولندي ”هناك شيء واحد مؤكد اليوم وهو أن قصتي مع بايرن ميونخ قد انتهت. بعد كل ما حدث في الأشهر الأخيرة، لا أستطيع أن أتخيل المزيد من التعاون الجيد“.

وانضم المهاجم البولندي إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

مانشستر يونايتد

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن مانشستر يونايتد دخل المنافسة على ضم المهاجم البولندي.

ويعاني برشلونة ماليا حيث يحتاج لعلاج المشاكل الاقتصادية وتقليل حجم الديون وبيع لاعبين قبل دخول السوق وشراء لاعبين جدد، فيما يرفض بايرن ميونخ بيع اللاعب الذي ما زال في عقده موسم واحد، لكنه قد يقبل رحيله بمبلغ يصل إلى 50 مليون يورو.

وفي ظل الشكوك بشأن تمكن برشلونة من التعاقد مع اللاعب اقتصاديا، أكدت ”ذا صن“ أن مانشستر يونايتد قادر على تلبية المطالب المالية للفريق الألماني وليفاندوفسكي براتب أسبوعي قد يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

ويأمل مانشستر يونايتد في جمع ليفاندوفسكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق الموسم المقبل، مستفيدا من كون بعض عائلة النجم البولندي تعشق الفريق الإنجليزي.