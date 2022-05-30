بعد تعرضها لحادث.. أمريكية تكتسب لكنة أوروبية بشكل مفاجئ

تحدث لنا العديد من المواقف الغريبة النادرة التى نرى ان ليس لها تفسير، ولكن مع هذة الفتاة كان موقفها الأغرب على الإطلاق؛ حيث اكتسبت امرأة أمريكية لكنة أوروبية بعدما صدمتها حافلة، والتى جعلتها تربح ما يقرب من 85 ألف دولار كتعويض من الحادثة.

حيث تعرضت لورا فيتيغ للحادث خارج فندق هيلتون بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي في عام 2014، ورفعت دعوى قضائية بعد أن بات الكثيرون بعتقدون أنها أوروبية بسبب لكنتها الغريبة بعد الحادث، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقضت المحكمة بتعويض لورا بمبلغ 85 ألف دولار، لكن مجموعة من المحامين تقدموا بطلب للمحكمة لإلغاء التسوية، وقيل للسيدة فيتيغ إنها لا تستطيع التراجع عن الاتفاق الذي قبلته، وفقاً لمحكمة الاستئناف الثانية في كاليفورنيا.

وقالت لورا إنها تعرضت لضغوط من قبل محاميها للموافقة على تسوية منخفضة لم تعوضها بشكل معقول عن الإصابات والأضرار الكبيرة التي لحقت بها.

بالإضافة أنه تم تشخيص إصابة حوالي 100 شخص فقط بمتلازمة اللكنة الأجنبية منذ اكتشافها لأول مرة منذ أكثر من مائة عام، وتحدث هذه الحالة عندما يتحدث الشخص بلهجة مختلفة بعد إصابته بسكتة دماغية أو إصابة دماغية رضحية.

ووجدت محكمة الاستئناف أن قضية لورا تعاني من “نقاط ضعف” أخرى، وجاء في بيان المحكمة أن “اتهام السيدة فيتيغ لمحاميها لا يسمح لها بإلغاء اتفاق التسوية الذي عقدته.

ويذكر أن السيدة فيتيغ ليست الشخص الوحيد الذي نجا من حادث اصطدام ووجد نفسه يتحدث بلكنة أخرى غير لكنته الأصلية.

ففي عام 2020، استيقظت سيدة الأعمال ديانا كلايتون من جامايكا من غيبوبتها بعد أن نجت من حادث تحطم سيارة ووجدت نفسها تتحدث بلكنة بريطانية أصبحت بشكل مفاجىء تستخدم يدها اليسرى.