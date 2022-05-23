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نقل الاعلامي مفيد فوزي الى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

23 - مايو - 2022
آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 8:48 مساءً
الاعلامي مفيد فوزي

الاعلامي مفيد فوزي

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كشفت مصادر مقربة من الإعلامي الكبير مفيد فوزي، عن تعرضه لوعكة صحية، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات الكبرى داخل القاهرة، حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية والتحاليل.

وتعد هذه الوعكة الصحية هي الثانية للإعلامي الكبير مفيد فوزي في أقل من 4 أشهر، حيث تعرض من قبل في أواخر شهر يناير الماضي لكسر بالكتف، واتضح أن حالته لا تسمح بالتدخل الجراحي وأنه فقط سيقوم بعمل علاج طبيعي فقط.

يُشار إلى أن مفيد فوزي شارك في التعليق الصوتي بالفيلم التسجيلي الذي يحمل اسم التجلي، الذي تناول شرحاً تفصيلياً عن الأماكن الطبيعية في منطقة سانت كاترين، وذلك ضمن المعسكر السينمائي التابع لمشروع ابدأ حلمك السينما بين يديك الذي نفذته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

مفيد فوزي سعد” من مواليد 19 يونيو عام 1933، هو إعلامي مصري لقب بـ”المحاور”، تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي .

أثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، يعد أول من قدم فكرة “تلفزة الصحافة” أو “تصحيف التليفزيون” والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري.

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