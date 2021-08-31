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بعد تعليق محمد رمضان بخصوص فنانات لبنان.. ممثل لبناني يرد عليه!

31 - أغسطس - 2021
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 12:04 مساءً
محمد رمضان

محمد رمضان

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أثار محمد رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحه بأنه “لم تخلق بعد الفنانة اللبنانية التي تستحق الغناء بجانبه”.

وفي هذا السياق، رد الفنان اللبناني باسم مغنية على رمضان عبر تويتر وعبر عن غضبه من تصريحات رمضان، مؤكدا أنه ليس الأسطورة عبد الحليم حافظ حتى يتكلم بكل هذه الثقة، كما نشر موقع “أهل مصر”.

وتوجه مغنية إلى رمضان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا، هكذا صرح محمد رمضان الذي أجده موهوباً في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته، يتكلم بثقة، وكأنه الأسطورة عبد الحليم حافظ، مع أن عبد الحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يوما”.

وتابع مغنية: “أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك، لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك، الموهبة وحدها لا تكفي، تواضع”.

وأكد مغنية في ختام حديثه على حبه واحترامه لمصر وأهلها، وقال: “تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية، أحبك” .

    المصدر :
  • سبوتنيك

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