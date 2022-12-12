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بعد تعيينه من قبل الفيفا.. تفاؤل مغربيّ بحَكم نصف نهائي المونديال!

منذ 51 دقيقة
من مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال

من مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال

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عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الذي سيدير لقاء المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال 2022، حيث أوكل المهمة إلى المكسيكي سيزار راموس، الذي أدار 3 مباريات سابقة خلال المونديال.

أمر يدعو للتفاؤل

هذا وأثار قرار توكيل المهمة لراموس سعادة لدى جماهير المغرب، كونه كان قد أدار مباراة المغرب وبلجيكا في الدور الأول، والتي انتهت بانتصار تاريخي للمغرب بنتيجة 2-0.

فيما لم تشهد المباراة أي حالات مثيرة للجدل، أو “ظلم” للمنتخب المغربي، خلال لقاء بلجيكا، مما طمأن الجماهير المغربية التي تنتظر اللقاء بفارغ الصبر.

كما أدار راموس لقاء تونس والدنمارك في دور المجموعات، والذي قدم فيه المنتخب التونسي أداء قويًا وتعادل بنتيجة 0-0.

كذلك أدار راموس لقاء البرتغال وسويسرا، الذي انتهى بنتيجة 6-1 للبرتغال، في دور الـ16 من البطولة.

يذكر أن راموس يبلغ من العمر 38 عامًا، وسبق أن أدار لقاءات في مونديال 2018، وبطولات قارية أخرى مثل كأس آسيا 2019 وكأس العالم للأندية.

 

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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