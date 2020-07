بعد تمزيق كلبة “بومبيو” للعبة “ويني الدبدوب”.. هل هو تهديد للرئيس الصيني؟!

وفاجأ بومبيو الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما نشر صورة لكلبته وهي تنظر بحنان إلى لعبة “ويني الدبدوب” أو “ويني ذي بوه”.

وغرّد بومبيو على حسابه شارحاً أن الصورة تمثّل كلبته ميرسر “وكل ألعابها المفضّلة!”.

Mercer and all of her favorite toys! 🐶 pic.twitter.com/bGal0ui6E2

