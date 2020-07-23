بعد توثيقهم الاعتداء..بريطانيا تكثّف بحثها عن مهاجمي المتشرد

مقطع فيديو وثق هجوما على رجل مشرد في مدينة برمنغهام البريطانية، أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبحث الشرطة عن منفذي الهجوم.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي صوره أحد منفذي الاعتداء، رجلا مشردا وهو يغط في النوم على الأرض، بجوار قناة مائية، فيما يقترب منه المهاجمان وهما يضحكان ويحاولان إيقاظه.

وقام أحد المهاجمين بصب مشروب كحولي على رأس الرجل النائم، بينما تتعالى أصوات الضحكات والسخرية من المشرد.

وبعدها بدأت الكاميرا في الاهتزاز مع ابتعاد المصور عن المكان، لكنها أظهرت بعد ثوان أن المشرد سقط في الماء، بعد أن دفعه المهاجم على ما يبدو.

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This happened in birmingham Cc @Birmzisgrime_ pic.twitter.com/FHLpb7QsPc — London & UK Crime (@CrimeLdn) July 20, 2020

وأثار مقطع الفيديو حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع شرطة برمنغهام للتعليق عليه والتأكيد على أنها ستلاحق المعتدين حتى يتم تحديدهم والقبض عليهم.

وقال الضابط في شرطة برمنغهام، ديل كويني: “نحن على علم بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر دفع رجل وإسقاطه في القناة المائية، وبالرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن الواقعة، فإننا تمكنا من تحديد هوية الضحية وسنتواصل معه للحصول على مزيد من التفاصيل”.

وتابع: “هذا هجوم سيء حقا على فرد ضعيف من المجتمع. أود أن أحث أي شخص رأى ما حدث، أو يعرف أسماء المتورطين، على القيام بالشيء الصحيح والتواصل معنا”.