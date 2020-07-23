بعد توثيقهم الاعتداء..بريطانيا تكثّف بحثها عن مهاجمي المتشرد

الشرطة البريطانية تكثف بحثها عن مهاجمي المشرد
الشرطة البريطانية تكثف بحثها عن مهاجمي المشرد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

مقطع فيديو وثق هجوما على رجل مشرد في مدينة برمنغهام البريطانية، أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبحث الشرطة عن منفذي الهجوم.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي صوره أحد منفذي الاعتداء، رجلا مشردا وهو يغط في النوم على الأرض، بجوار قناة مائية، فيما يقترب منه المهاجمان وهما يضحكان ويحاولان إيقاظه.

وقام أحد المهاجمين بصب مشروب كحولي على رأس الرجل النائم، بينما تتعالى أصوات الضحكات والسخرية من المشرد.

وبعدها بدأت الكاميرا في الاهتزاز مع ابتعاد المصور عن المكان، لكنها أظهرت بعد ثوان أن المشرد سقط في الماء، بعد أن دفعه المهاجم على ما يبدو.

http://

وأثار مقطع الفيديو حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع شرطة برمنغهام للتعليق عليه والتأكيد على أنها ستلاحق المعتدين حتى يتم تحديدهم والقبض عليهم.

وقال الضابط في شرطة برمنغهام، ديل كويني: “نحن على علم بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر دفع رجل وإسقاطه في القناة المائية، وبالرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن الواقعة، فإننا تمكنا من تحديد هوية الضحية وسنتواصل معه للحصول على مزيد من التفاصيل”.

وتابع: “هذا هجوم سيء حقا على فرد ضعيف من المجتمع. أود أن أحث أي شخص رأى ما حدث، أو يعرف أسماء المتورطين، على القيام بالشيء الصحيح والتواصل معنا”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

الأمير فيليب يسلم “منصبه العسكري” بعد 67 عاما من الخدمة

فيديو للإنقاذ الدرامي.. طفلان يقفزان من الطابق الثالث بعد اشتعال شقتهما

الريدز يكرم البلوز بـ”خماسية” في ليلة التتويج بالبريمرليغ

إستقالة اللجنة الادارية لنادي الحكمة