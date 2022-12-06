بعد توديع كأس العالم أمام المغرب.. الإسبان يطالبون بطرد إنريكي

حملت الجماهير الإسبانية، المدرب لويس إنريكي مسؤولية الخروج من بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وطالب الإسبان، الثلاثاء، بالتخلص من لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، بعد فشل المنتخب في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وودع منتخب “لاروخا” مونديال قطر من دور الـ 16، بعدما تمكن منتخب المغرب من خطف ورقة التأهل عبر ركلات الترجيح، إثر إضاعة لاعبي إسبانيا لأول 3 ركلات.

وعلّقت جماهير إسبانيا على الهزيمة والخروج من البطولة، حيث كتب أحدهم عبر موقع “تويتر”: “لقد حطمت للتو تلفزيون 84 الخاص بي في حالة من الغضب، هذا المنتخب يحرجني، أبنائي يبكون، خائفون من غضبي بينما أتجول في الغرفة يرتجفون، لا يمكنني تحمل هذا بعد الآن، عليكم إقالة لويس إنريكي على الفور أو لن يتناول أطفالي الطعام حتى العام المقبل”.

🏁 FINAL DEL PARTIDO EN CATAR. La @SEFutbol cae en la tanda de penaltis ante Marruecos y se despide del campeonato del mundo.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/xwa5vy1KsA — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 6, 2022

وأضاف ثانِ: “منتخب بدون تاريخ، أشكر برشلونة في عام 2009 وإلا فلن يكونوا أبطالًا أبدًا”.

SELECCIÓN SIN HISTORIA, agradezcan al Barcelona del 2009 si no nunca hubiesen salido campeones — Tomás C (@TomasCatalin) December 6, 2022

وكتب ثالث: “يمكن للمدرب واللاعبين الآن الاستقالة ولا يحتاجون حتى للعودة، شكرًا جزيلًا لكم على هذه السخافة”.

Ya puede ir dimitiendo el entrenador y los jugadores ni falta que hace que vuelvan. Muchas gracias por este nuevo ridículo. — AngelGomezz (@aga2_esp) December 6, 2022

وأبدى مشجع غضبه قائلًا: “لم يتمكنوا من اختراق الدفاع طوال المباراة، الأمر مستحيل هكذا، لم يتعلموا أي شيء من مباراة اليابان، بوسكيتس كان تواجده في التشكيل أمرًا خاطئًا”.

Creo que la próxima vez a tomarse en serio una copa del mundo, empezando por el entrenador. Creyeron ser campeones solo por el primer partido, saludos. — Elmer Jose (@unluckyboy08) December 6, 2022

ولم يتفق أحد المشجعين مع ما قيل سابقًا، حيث كتب: “لقد قاموا بعمل رائع، والنتيجة ليست مهمة الآن، ما يهم هو إلى أي مدى وصلوا، أنتم مرآة العديد من الشباب (مثل ابني البالغ من العمر 15 عامًا، والذي كان يلعب منذ أن كان عمره 4 سنوات) وهو معجب بكم، لقد علمته دائمًا أن الشيء المهم هو الوصول والاستمتاع”.

وتابع آخر: “يجب إقالة لويس إنريكي، أسوأ اختيار منذ سنوات، لا لعبة، ولا تسديدات، ولا أي شيء على الإطلاق، هو الأسوأ في التاريخ، الاستقالة الآن، يجب تغيير جذري للمنتخب الإسباني في الوقت الحالي”.

Ya se puede decir? LUIS ENRIQUE DIMISION,. La peor selección en años, ni juego, ni tiro, ni nada de nada son lo peor de la historia. DIMISION YA Y DE RUBIALES IGUAL por aguantar y fomentar esto. Cambio radical de la selección española a las ya. — Juan (@jacdlf) December 6, 2022

وقالت “ماركا” في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: لطالما ترك روبياليس، رئيس اتحاد كرة القدم، مستقبل المدرب مجهولا حتى ما بعد كأس العالم، وكقاعدة عامة يميل المدربون إلى ترك المنصب بعد الفشل في تحقيق الأهداف، وهو ما حدث بالفعل مع تاتا مارتينيو وروبرتو مارتينيز وباولو بينتو وآخرين.

وأضافت الصحيفة: والآن لا يزال يتعين رؤية القرار بشأن مستقبل لويس إنريكي، والشيء الطبيعي في هذه الحالة هو فتح الباب والقيام بالتغيير في الجانب الفني، ولم يستطع إنريكي الاقتراب من النجاح، حيث تأهل إلى دور الـ 16 بشكل جيد وغادر بإقصاء صادم، وعلى الرغم من سيطرته على المغرب طوال المباراة، لم يظهر أي علامة على قدرته لكسر المباراة مع إصرار الخصم للوصول إلى ركلات الترجيح.

وواصل التقرير: يجب معالجة مسألة عدم استمرار الجهاز الفني على وجه السرعة، الذي ينتهي عقده في غضون أيام قليلة، وعلى الرغم من وجود متسع من الوقف قبل المباريات الدولية المقبلة، يجب أن يأتي القرار على الفور، والشعور السائد أن استمرار إنريكي بات أقل وضوحا.