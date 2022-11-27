الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد توقف بسب كورونا.. الحياة تعود مهرجان "الأنمي" في سنغافورة

منذ 11 دقيقة
مهرجان الإنمي

مهرجان الإنمي

A A A
طباعة المقال

توافد الآلاف من محبي الأزياء التنكرية وعشاق الأنمي على مهرجان آسيا السنوي للأنمي (إيه.إف.إيه) في سنغافورة الذي أقيم لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19 منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويحتفي المهرجان، الذي يستمر ثلاثة أيام، بكل ما يتعلق بثقافة البوب اليابانية.

استمرت ثقافة الأنمي، وهي ثقافة فرعية منشأها اليابان، في الازدهار والنمو على المستوى الدولي في السنوات الماضية رغم الجائحة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تواجدها الواسع على الإنترنت ودعم المشاركين لها.

واجتذب مهرجان (إيه.إف.إيه) 120 ألفا في المرة السابقة التي أقيم فيها في 2019. وعلى الرغم من أن حجم مبيعات التذاكر لن يكون متاحا إلا فيما بعد، قال مدير المهرجان شون تشين لرويترز إنه يتوقع أن يصل الحدث إلى نفس العدد إن لم يتجاوزه.

وقالت هيكو، وهي عارضة تايوانية بارزة محبة لارتداء ملابس تنكر على هيئة شخصيات الأنمي، من موقع عرضها في القاعة “الآن بعد أن أصبحت في سنغافورة أشعر وكأنني في لقاء مع أصدقاء قدامى، لأنني كنت على اتصال دائم عبر الإنترنت مع الناس هنا”.

وخففت سنغافورة معظم قيود مكافحة كوفيد هذا العام وشهدت عودة العديد من الأحداث الدولية في الأشهر القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

انغام
نجل أنغام يكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية
الممثل محمد محمود ومحمد هنيدي
محمد محمود ينضم الى "البعبع" أمام أمير كرارة
إيميليانو مارتينيز
حارس الأرجنتين لجأ لطبيب نفسي بعد الخسارة أمام السعودية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الحكم ويلتون بيريرا سامبايو خلال مباراة السعودية وبولندا
كأس العالم قطر ٢٢
أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!
لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم "ويستون ماكيني"
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. تصرف مستفز للاعب المنتخب الأمريكي مع أحد المصورين يثير غضب الجماهير!
المهاجم البرازيلي نيمار
كأس العالم قطر ٢٢
إليكم مدة غياب نيمار عن مباريات مونديال قطر