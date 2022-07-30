السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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بعد جدل اختفائها.. أول ظهور لـ آمال ماهر على المسرح (فيديو)

منذ 5 دقائق
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أثار غياب المغنية المصرية “آمال ماهر” جدلًا كبيرًا في مصر والعالم العربي في الأسابيع الأخيرة، اذ تداول رواد التواصل الاجتماعي ومعجبو المغنية المصرية أخبارًا مفادها أن ماهر مخطوفة وممنوعة من الغناء والظهور، لترد النقابة الموسيقية واصفةً الأخبار بالشائعات ومؤكدةً أن آمال ماهر بصحة جيدة ولم تتعرض لأي مكروه.

وبعد الجدل الكبير الذي أثاره اختفاؤها عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة المصرية الجمعة 29 تموز، لأول مرة على المسرح بعد غياب سنوات.

وأحيت الفنانة حفلها بمدينة العلمين الجديدة أرينا، وحضر عدد كبير من جمهور الفنانة إلى مدينة العلمين الجديدة قبل ساعات من موعد الحفل.

كما حضر الحفل وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر “نيفين القباج” ووزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي”، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، بينهم إلهام شاهين.

وفي بداية حفلها، وجهت الفنانة آمال ماهر رسالة إلى جمهورها، موجهةً له الشكر لدعمها وحضور حفلها، وقالت: “معنديش كلام أقوله غير إنكم وحشنّي جدا..وإن أنا هنا في مكاني”، ليشتعل المسرح بتصفيق الحضور.

وأضافت: “أنا هنا بينكم ومعاكم ومنكم، وشكرا على كل شيء، وشكرا على المحبة، وشكرا على الاحترام، وشكرا على كل شيء..شكرا على كل حاجة انتوا قدمتهولي، ويا رب إن شاء الله يكون يوم جميل يليق بيكم وبجمهور جميل زيكم”.

وفي الختام، ودّعت آمال جمهورها بعد تقديم عدد من أشهر أغانيها قائلة: “لنا لقاء تاني قريبا..تصبحوا على خير مش هغيب تاني عنكم خلاص”.

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