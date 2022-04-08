بعد خبر تهديده من قبل جماعات إرهابية.. مدير أعمال أحمد السقا يكشف

انتشرت، خلال الساعات الماضية، أنباء على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن تلقي الفنان المصري أحمد السقا تهديدات من قبل بعض الجماعات الإرهابية، بسبب دوره في مسلسل “الاختيار 3″، الذي يشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبدالعزيز في رمضان 2022.

كما انتشر أيضاً، أن التهديد الذي تلقاه السقا ليس الأول، وسبق أن قامت نفس المجموعة بالأمر ذاته قبل فترة ليس مع السقا وحسب، وإنما مع ممثلين آخرين عبر اتصالات هاتفية ورسائل نصية تأتي من خارج مصر.

وفي تصريحات صحافية، نفى مدير أعمال الفنان أحمد السقا كل ما تم انتشاره عن تلقي الفنان المصري للتهديدات، موضحاً أن المعلومات المتداولة عن تلقي السقا تهديدًا من جهات متطرفة دينيًا، بعد مشاركته في مسلسل “الاختيار 3” لم يحدث، ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل.

يشار إلى أن الفنان أحمد السقا يجسد في المسلسل شخصية المقدم مصطفى خليفة، بجهاز المخابرات العامة، الذي يعمل على أكثر من مأمورية خاصة بالعمليات التكفيرية في سيناء، وأبرزها عملية رفح الإرهابية، التي راح ضحيتها 16 مجنداً مصرياً، ويعمل تحريات للوصول إلى العناصر التي قامت بالعملية في سيناء، حيث يراقب زوجة أحد العناصر للوصول إلى شيء يساعده في المأمورية.

جدير بالذكر أن مسلسل “الاختيار 3” يضم عدداً كبيراً من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، عصام السقا، محمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم: خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.