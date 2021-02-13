بعد خضوعها لعملية تجميل أنفها.. تفاصيل حالة حورية فرغلي

شغلت الحالة الصحية للفنانة المصرية حورية فرغلي روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وحرص المستخدمون على دعمها معنوياً في أزمتها الصحية بعد تصريحات إعلامية أدلت بها وظهرت فيها بحالة نفسية سيئة.

وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية تفاصيل حالة حورية التي ترقد بأحد المستشفيات الأمريكية، بعد خضوعها لعملية تجميل أنفها.

وذكرت الصحيفة أن العملية استغرقت 10 ساعات كاملة، إذ استأصل الأطباء عظاماً من القفص الصدري ومجموعة من الخلايا الجذعية لإجراء عملية تجميل لإصلاح أنفها.

وتخضع حورية لعملية أخرى بعد 18 يوما لإعادة أنفها لوضعه الطبيعي في محاولة لعودة حاسة الشم والتذوق لها.

وكانت الجراحة أرجئت أكثر من مرة بسبب نقص “الهيموجلوبين” في الدم.

وقالت الطبيبة ماريا مارتا روباتي إن من الممكن للطبيب المعالج الاستعانة بقطعة من الغضاريف، سواء من الأذن أو من القفص الصدري لتجميل الأنف.

وأشارت إلى أن خضوع المريض لأكثر من عملية في الأنف لا يترك الأنسجة الداخلية كما هي، ويصبح نجاح العملية الجديدة غير مضمون.

وكشفت أن الضرر الواقع على حورية فرغلي ليس في العظام وإنما في الغضاريف التي قد تتعرض للتآكل أثناء العمليات الجراحية، أو تترك ندبة، لذا لا يمكن التأكد من أن نتيجة العملية ستكون مرضية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.