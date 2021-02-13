الثلاثاء 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد خضوعها لعملية تجميل أنفها.. تفاصيل حالة حورية فرغلي

13 - فبراير - 2021
حورية فرغلي

حورية فرغلي

A A A
طباعة المقال

شغلت الحالة الصحية للفنانة المصرية حورية فرغلي روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وحرص المستخدمون على دعمها معنوياً في أزمتها الصحية بعد تصريحات إعلامية أدلت بها وظهرت فيها بحالة نفسية سيئة.

وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية تفاصيل حالة حورية التي ترقد بأحد المستشفيات الأمريكية، بعد خضوعها لعملية تجميل  أنفها.

وذكرت الصحيفة أن العملية استغرقت 10 ساعات كاملة، إذ استأصل الأطباء عظاماً من القفص الصدري ومجموعة من الخلايا الجذعية لإجراء عملية تجميل لإصلاح أنفها.

وتخضع حورية لعملية أخرى بعد 18 يوما لإعادة أنفها لوضعه الطبيعي في محاولة لعودة حاسة الشم والتذوق لها.

وكانت الجراحة أرجئت أكثر من مرة بسبب نقص “الهيموجلوبين” في الدم.

وقالت الطبيبة ماريا مارتا روباتي إن من الممكن للطبيب المعالج الاستعانة بقطعة من الغضاريف، سواء من الأذن أو من القفص الصدري لتجميل الأنف.

وأشارت إلى أن خضوع المريض لأكثر من عملية في الأنف لا يترك الأنسجة الداخلية كما هي، ويصبح نجاح العملية الجديدة غير مضمون.

وكشفت أن الضرر الواقع على حورية فرغلي ليس في العظام وإنما في الغضاريف التي قد تتعرض للتآكل أثناء العمليات الجراحية، أو تترك ندبة، لذا لا يمكن التأكد من أن نتيجة العملية ستكون مرضية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

    المزيد من منوعات

    الرباط عاصمة المغرب
    بعد جائحة كورونا.. المعرض الدولي للكتاب في الرباط يزدهر
    طرح بوستر فيلم "تسليم اهالي"
    دنيا سمير غانم تعود الى السينما.. بفيلم تسليم اهالي
    دنيا سمير غانم ووالدتها
    دلال عبد العزيز الحاضرة الغائبة.. بصحبة ابنتها في عيد الاضحى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش