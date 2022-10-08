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بعد ربع قرن.. نبيله عبيد تكشف سر خلافها مع ناديا الجندي

منذ 14 دقيقة
نبيله عبيد وناديا الجندي

نبيله عبيد وناديا الجندي

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غالباُ ما يحصل خلاف مع بعض الممثلين اثناء التصوير او من خلال تصريحات عبر برامج تلفزيونية، هذا وبهد أكثر من ربع قرن مر على خلاف الثنائي نبيلة عبيد ونادية الجندي، دون أن يعرف أحد أسباب الخلاف وما الذي أدى إلى تفاقمه، ووصول الأمر بين الثنائي إلى قطيعة.

لكن الأمر انتهى مؤخرا بعد تبادل الثنائي الحديث، وتوجيه الرسائل المتبادلة بين بعضهما بعضا، ليحين الدور عليهما من أجل الكشف عن تفاصيل ما جرى وأدى إلى هذا الخلاف.

وبالفعل تواجدت نبيلة عبيد ببرنامج “صدى الملاعب”، وتحدثت بشكل عابر عن سر خلافها مع نادية الجندي، مؤكدة أن الأمر وقع قبل 30 عاما، حيث كان هناك فيلم لنادية الجندي في دور العرض.

لكنها لا تعلم بما حدث للفيلم، وحينما تواجدت معها صحافية في المنزل من أجل إجراء حوار، فوجئت بها نبيلة عبيد تسألها عن أسباب خلافها مع نادية الجندي، لتصبح هذه المرة الأولى التي تعلم فيها بأن هناك خلافا بينها وبين زميلتها.

نبيلة عبيد بحثت كثيرا وراء القصة حتى اكتشفت أن هناك وقيعة حدثت بينهما، وبعض الأشخاص تحدثوا بكلام غير صحيح عنها لدى نادية الجندي، غير أنها كشفت عن كونها لم تصمت طيلة هذه السنوات، حيث توجهت إليها حينما توفيت والدتها من أجل تقديم واجب العزاء، واتصلت وقتها بصديق مشترك، طلبت منه الاتصال بنادية الجندي وإخبارها أنها ستحضر من أجل تقديم واجب العزاء، وهو ما وافقت عليه بالفعل. وقد تشاركت النجمتان مسلسلا رمضانيا خلال الموسم قبل الماضي.

    المصدر :
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