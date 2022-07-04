بعد رحلة استمرت 14 ساعة.. هذا ما اكتشفه ركاب الطائرة

أصيب ركاب الطائرة بالرعب عندما اكتشفوا أن طائرتهم قطعت الرحلة التي استغرقت 14 ساعة تقريباً مع وجود ثقب كبير في جانبها.

سمع ركاب الطائرة دوياً عالياً بعد 45 دقيقة فقط من إقلاع رحلتهم وعندما هبطوا، أدركوا أن الضجيج كان تأثيراً تسبب بطريقة ما في إحداث ثقب في طائرتهم.

ظلت رحلة طيران الإمارات من دبي إلى مطار بريزبين الدولي في الجو لمدة 14 ساعة تقريباً، مع وجود فجوة كبيرة في الجانب الأيسر للطائرة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

في ذلك الوقت، لم يكن لدى الركاب القلقين أي فكرة عن دوي الضوضاء التي مزقت جسم الطائرة، وقال أحد المسافرين :”إن الموظفين على متن الرحلة كانوا مؤلفون طوال الوقت، وقد صُدم لرؤية الحفرة عند النزول من الرحلة”.

وأوضح الراكب: “كان هناك دوي قوي وشعرت به من خلال الأرض، وظل طاقم الطائرة هادئاً، وأوقف خدمة الطعام واتصل بالهاتف وتفقد الأجنحة والمحركات”.

قال الطيار: “قبل أن تهبط الطائرة أخبرونا أنه كان علينا الهبوط على مدرج مختلف وأن نجعل مهندساً يفحص الطائرة بحثاً عن مشكلة في معدات الهبوط”، وأضاف أنه ممتن لأن الوضع لم يكن أسوأ، ويُعتقد أن الخطأ النادر قد نتج عن فك الترباس في مقدمة الطائرة.

وأظهرت لقطات مثيرة للقلق هبوط الطائرة بسلام في بريزبين على الرغم من الفجوة الهائلة في جانب الطائرة.

وأكد متحدث باسم طيران الإمارات أن الرحلة تعرضت لأضرار خلال رحلتها، وقالوا في بيان: “تعرضت طائرتنا EK430 التي كانت تقلع من دبي إلى بريزبين في الأول من يوليو لخلل فني أثناء الرحلة الجوية”.

فيما أكمل البيان: “هبطت الطائرة بسلام في بريزبين ونزل جميع الركاب كما هو مقرر، وستبقى الطائرة في بريسبان للتقييم والإصلاح، لطالما كانت سلامة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا”.