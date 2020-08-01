بعد رسوبه لـ 33 مرة..رجل ينجح في الصف العاشر بسبب كورونا

لم يتوفع “محمد” أن تتسبب جائحة كورونا بتحقيق حلمه في الترفع من الصف العاشر إلى صف آخر، وبينما العالم يشعر بالأسى حيال انتشار كوفيد 19، يشعر محمد بالسعادة لنجاحه بعد محاولة استمرت لـ 33 عاما

أثر “كوفيد-19” على تعليم الطلاب في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أنه كان بمثابة نعمة لرجل هندي نجح في امتحان الصف العاشر بعد أن فشل 33 مرة.

وحاول محمد نور الدين البالغ من العمر 51 عاما اجتياز امتحانات الصف العاشر لمدة 33 عاما، لكنه فشل في كل مرة لضعفه في اللغة الإنجليزية وعدم وجود أحد لمساعدته في الدراسة.

وقال الرجل: “كنت ضعيفًا في اللغة الإنجليزية لأنه لم يكن هناك من يساعدني أو يقدم لي دروسًا. لكنني درست بدعم من أخي وأختي. وقد قدمت الامتحانات كل سنة لمدة 33 عامًا، فوظيفة حارس أمن تتطلب وجود نتائج امتحانات الصف العاشر”.

وابتسم الحظ لنور الدين هذا العام بعدما أعلنت الحكومة ترقية الطلاب إلى الصف التالي دون إجراء امتحانات.

Telangana:Mohammad Noorudin,a 51-year-old man from Hyderabad has cleared his Class 10 examination after 33 yrs. He says,”I have been appearing for exams since 1987 as I am weak in English I couldn’t pass. I passed this year as govt has given exemption due to #COVID19.” pic.twitter.com/OUfrwdi4FO — ANI (@ANI) July 30, 2020

وأكمل نور الدين: “لحسن الحظ، حصلت على وظيفة حارس أمن دون النجاح في الصف العاشر. أنا أواصل عملي كحارس أمن منذ عام 1989 والآن أحصل على راتب قدره 7000 روبية. ولدي أربعة أطفال. ولقد نجحت هذا العام بعد أن أصدرت الحكومة إعفاء بسبب “كوفيد-19”.

وأكد محمد نور الدين، إنه سيواصل دراساته.

وقال: “سأواصل دراستي وأتخرج وسأكمل التعلم حتى ما بعد التخرج. أريد وظيفة. فالرجل المتعلم محترم في كل مكان”.