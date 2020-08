بعد رسوبه لـ 33 مرة..رجل ينجح في الصف العاشر بسبب كورونا

أثر “كوفيد-19” على تعليم الطلاب في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أنه كان بمثابة نعمة لرجل هندي نجح في امتحان الصف العاشر بعد أن فشل 33 مرة.

وقال الرجل: “كنت ضعيفًا في اللغة الإنجليزية لأنه لم يكن هناك من يساعدني أو يقدم لي دروسًا. لكنني درست بدعم من أخي وأختي. وقد قدمت الامتحانات كل سنة لمدة 33 عامًا، فوظيفة حارس أمن تتطلب وجود نتائج امتحانات الصف العاشر”.

وابتسم الحظ لنور الدين هذا العام بعدما أعلنت الحكومة ترقية الطلاب إلى الصف التالي دون إجراء امتحانات.

