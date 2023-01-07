بعد رونالدو.. النصر السعودي يسعى لضم لاعب عالمي جديد

يبدو أن النصر السعودي لن يتوقف عند حدود صفقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل سيواصل تعزيز صفوفه بمزيد من النجوم العالميين.

وأبرم النصر، صفقة تاريخية مؤخرا عبر التعاقد مع رونالدو مجانا حتى صيف 2025، وسط تقارير تشير إلى منحه عقدا هو الأغلى على الإطلاق ببلوغ راتبه السنوي 200 مليون يورو.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم السبت، عن دخول ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، دائرة اهتمام النصر، أملا في ضمه لاحقا.

ويريد النصر استغلال انتهاء عقد رويس مع دورتموند في حزيران/يونيو المقبل، لضمه مجانا على طريقة كريستيانو رونالدو.

ويلعب صاحب ال33 عاما ضمن صفوف أسود الفيستيفال منذ العودة إليه في 2012، قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ولم يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد معه النصر في وقت سابق لموسمين ونصف الموسم، مع الفريق في المباراة.

إذ يقضي اللاعب فترة الإيقاف لمباراتين بعدما قام بتحطيم هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد، فريقه آنذاك، بهدف نظيف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي