بعد رونالدو.. النصر السعودي ينجح بالتوقيع مع مودريتش

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن مجلس إدارة نادي النصر حصل على توقيع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

وأوضح موقع “اليوم الرياضي” السعودي، أن نادي النصر قد حصل على توقيع اللاعب لتمثيله بالفعل خلال الفترة المقبلة.

ونوه الموقع أن الصفقة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

يشار إلى أن اللاعب الكرواتي الدولي شارك مع ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجاري في 23 مباراة؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين لزملائه خلال 1487 دقيقة لعب.

وإذا نجح النصر في إتمام صفقة التعاقد مع مودريتش فإنه بذلك سيجتمع مع زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق، قد كشفت أن لوكا مودريتش أصبح قريبًا الرحيل عن صفوف الفريق الملكي في نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وذكرت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، أن مودريتش لن يستمر في لاير مدريد بعد انتهاء عقده مع الفريق في 30 يونيو من العام الجاري 2023.