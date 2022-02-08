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بعد ريان… وفاة طفل ليبي بعد سقوطه في بئر

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 8 - فبراير - 2022 7:10 مساءً
بئر - صورة تعبيرية

بئر - صورة تعبيرية

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لقي طفل ليبي مصرعه، عقب سقوطه في بئر سطحية يطلق عليها باللغة المحلية “ماغن”، في واقعة أثارت مشاعر المواطنين تزامنا مع حادث الطفل ريان المغربي الذي لقى ردود فعل قوية.

في البداية، نشر والد الطفل هيثم مسعود حيدر عبر صفحته في منصة “فيسبوك”، يتساءل ويدعو لاكتشاف مصير نجله المتغيب عن المنزل منذ بعض الوقت.

ويوم الأحد، اكتشفت السلطات سقوط الطفل في البئر التابعة لأحد المساجد في المنطقة الشرقية، ليفارق الحياة على أثر ذلك، حسبما ذكر تلفزيون “218” الليبي.

وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن الواقعة لاقت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاءت بعد يوم واحد مباشرة من إخراج الطفل ريان المغربي من البئر العميقة التي سقط فيها.

وقد سقط ريان في بئر ارتوازية في منطقة شفشاون المغربية على عمق 32 مترا، يوم الثلاثاء الماضي، وانطلقت أعمال الحفر والإنقاذ الشاقة على الفور، لكن رجال الطوارئ لم يتمكنوا من الوصول إليه قبل مساء يوم السبت.

نظرا لطبيعة التربة في المنطقة والضيق الشديد للبئر وعمقها الكبير، تطلبت جهود استخراجه أعمالا مضنية وشاقة. في البداية كان الطفل على قيد الحياة لكنه كان قد توفي عند الوصول إليه بعد 5 أيام من سقوطه.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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