بعد زواج دام لعدة أشهر.. زوج نسرين طافش يعلن عن خبر انفصالهما

أعلن الدكتور شريف الشرقاوي، انفصاله رسميًا عن زوجته الفنانة نسرين طافش، بعد مرور خمسة أشهر على ارتباطهما المفاجئ.

وجاء إعلان هذا النبأ ردًا على سؤال أحد المتابعين عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، حينما سأله فين نسرين طافش، تطلقتوا، ليرد عليه شريف الشرقاوي، قائلًا: تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام.

وأثارت نسرين طافش، شكوك متابعيها، بعد أن حذفت صورها مع زوجها شريف الشرقاوي، للمرة الثانية من على حسابها الرسمي بـ إنستغرام، فترددت بعض الأنباء حول انفصالها عن زوجها، بعد زواج دام لعدة أشهر.

وفي أول تعليق للفنانة بعد انتشار أنباء انفصالها عن زوجها، نشرت ستوري لها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، جاء فيه: اعتزل ما يؤذيك، ليزيد من شكوك المتابعين حول انفصالها، لكن حتى الآن نسرين لم تعلن شيئًا رسميًا حول انفصالهما.

كما كتبت، نسرين رسالة غامضة، بعد تردد تلك الأنباء، جاء فيها: في الصمت حياة أخرى لا يعرفها من اعتاد الضجيج، في أفكاره وكلماته وتصرفاته، المتصلون بأنفسهم لديهم جمال في داخلهم، يشغلون كثيرًا عن متابعة ما لا يعنيهم ويثريهم ويبهجهم، لن تستطيع أن تحيا مثلهم ونفسك تتغدى على السطحية، وعلى الفور تصدرت نسرين التريند فور كتابتها هذه الرسالة، إذ أنها أصبحت حديث رواد السوشيال ميديا.