بعد ساعات من اللقب التاريخي.. نيمار يستفز جماهير باريس سان جيرمان

بعد التتويج باللقب التاريخي، استفز البرازيلي نيمار دا سيلفا جماهير فريقه باريس سان جيرمان بعد ساعات على تتويج فريقه بطلا للدوري الفرنسي.

وبعدما تعادل مع لانس 1-1، مساء السبت، ضمن سان جيرمان التتويج بلقب الدوري الفرنسي قبل 4 جولات على نهاية الموسم بعدما وصل إلى 78 نقطة، موسعا الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 16 نقطة.

وبعدما أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضد الفريق منذ إقصائه من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قرر المهاجم البرازيلي الرد على تصرفات المشجعين بعد التتويج باللقب.

وقال نيمار لشبكة “ESPN”: “مازال لدي عقد مع باريس سان جيرمان، وسأستمر هنا لمدة 3 سنوات أخرى”.

وأكمل “لهذا إما يتوقفون عن الصفير، أو سيحتاجون هواء جديدا”.

وكان نيمار ضحية صافرات الاستهجان رفقة زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أول مباراة خاضها سان جيرمان بعد الخروج من التشامبيونز ليج على يد ريال مدريد الإسباني.

كما واصلت الجماهير إطلاق صافراتها ضد اللاعبين قبل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأمس، قبل أن تغادر ملعب المباراة مباشرة دون الاحتفال بالتتويج.

يذكر أن نيمار يلعب ضمن صفوف فريق العاصمة الفرنسية منذ انتقاله القياسي له عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.