بعد ساعات من رسالته المؤثرة من سرير المرض.. وفاة القاضي فرانك كابريو!

غيب الموت القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الشهير بـ”القاضي الرحيم”، عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

وأصدرت عائلة كابريو بياناً عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، لتأكيد نبأ وفاته، الذي جاء بعد ساعات من نشره مقطع فيديو يطلب فيه الدعاء بعد تدهور حالته الصحية.

بيان الأسرة

وقال بيان أسرة “القاضي”: “عُرف القاضي كابريو بتعاطفه وتواضعه وإيمانه العميق بخير الإنسان، وقد لمس حياة الملايين من خلال عمله في قاعة المحكمة وما بعدها”.

وأضاف البيان: “لقد تركت روحه الدافئة وروح الدعابة والطيبة التي تحلى بها أثراً لا يُمحى في قلوب كل من عرفه. سيُذكر كابريو ليس فقط بصفته قاضياً محترماً؛ بل بصفته زوجاً محباً، وأباً وجداً ووالداً عظيماً، وصديقاً وفياً، وسيبقى إرثه موجوداً وأعمال الخير التي ألهم بها الآخرين، لنكرم ذكراه، لعلنا جميعاً نسعى إلى نشر مزيد من الرحمة في هذا العالم، تماماً كما كان يفعل كل يوم”.

رسالة القاضي الرحيم الأخيرة

وكان القاضي الراحل فرانك كابريو، الذي اشتهر بإنسانيته وأحكامه المملوءة بالتعاطف، قد وجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره وهو على سرير المرض في المستشفى.

ونشر كابريو، الذي منحه الجمهور لقب “القاضي الرحيم”، رسالته في عدة منشورات عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”؛ فقال: “أود أن أشكر من أعماق قلبي كل شخص دعا لي وأحاطني بالحب والدعم، كلماتكم وتشجيعكم تعني لي ولعائلتي الكثير، نحن ممتنون بصدق، وأتمنى أن تبقونا في دعواتكم اليوم”.

ولم يخفِ القاضي المخضرم صعوبة المرحلة التي كان يمر بها، لكنه أظهر عزيمة قوية قبل وفاته، قائلاً: “بينما أواصل هذه المعركة الصعبة، فإن صلواتكم ترفع من روحي وتمنحني القوة للاستمرار”.

وأوضح كابريو أن حالته الصحية تدهورت خلال الساعات الأخيرة، مشيراً بالقول: “قبل عام طلبت منكم الدعاء لي، ويبدو أنكم فعلتم ذلك، لأنني تخطيت فترة صعبة للغاية، ولسوء الحظ تعرضت لانتكاسة، ورجعت إلى المستشفى”.

وأنهى كابريو رسالته الأخيرة طالباً الدعاء من متابعيه: “أطلب منكم أن تتذكروني في صلواتكم مرة أخرى، وأسألكم مجدداً إذا كنت لا أبالغ في الطلب، أن تتذكروني في دعائكم، أنا مؤمن للغاية بقوة الدعاء وأن الله يسمعنا، لذا تذكروني من فضلكم”.

وبعد تشخيصه بمرض سرطان البنكرياس في ديسمبر 2023، زف القاضي الأميركي الشهير خبراً ساراً لمحبيه في 24 مايو 2025 حيث أعلن، في فيديو على صفحته الرسمية في “إنستغرام”، انتهاء رحلة علاجه من المرض، قائلاً: “في آخر يوم لي من العلاج الإشعاعي، أنا في طريقي إلى أيام سعيدة”.

وفرانك كابريو أو فرانشيسكو كابريو، هو قاض ومحام أميركي ولد عام 1936. عمل كرئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1985، كما شغل منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة 10 سنوات.

اكتسب في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني Caught in Providence الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، والذي تم ترشيحه لجائزة “داي تايم إيمي” سنة 2021.

كما زادت شهرته مع انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره في محاكمات، تميزت بالرأفة والرحمة والتماس العذر للمتهمين، مع حضور روح النكتة في جلساته، حتى لقب بـ”القاضي الرحيم” نظير مواقفه الإنسانية وانحيازه للضعفاء والمظلومين.

وكان القاضي، الأب لخمسة أبناء، له منهم 7 أحفاد، قد أعلن في يناير الماضي اعتزاله مقاعد القضاة البدلاء بعد 40 عاماً من الخدمة التي شغل فيها منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في رود آيلاند ورئيس مجلس المحافظين والتعليم فيها أيضاً.