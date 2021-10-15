بعد ساعات من صدورها.. أكثر من 18 مليون مشاهدة لأغنية أديل الجديدة

كشفت المغنية البريطانية، أديل أدكنز، عن أغنيتها الأولى منذ ست سنوات بعنوان “Easy On Me”، ونشرت مقطع فيديو لها على موقع “يوتيوب”.

في غضون ساعات قليلة، حصد الفيديو أكثر من 18 مليون مشاهدة ونحو مليون ونصف إعجاب. وكتب المعجبون في التعليقات: “مرحبًا بك مرة أخرى، يا كوين!”، “شكرًا على عودتك”.

في إعلانها عن ألبومها الأول منذ ست سنوات، كتبت أديل أن تلك السنوات كانت أكثر “فترات اضطراب” في حياتها، لكنها تعاملت مع الصعوبات، وتشعر الآن بسلام أكثر من أي وقت مضى.

سيتم إدراج أغنية “Easy On Me” في ألبوم الفنان القادم “30”. من المقرر إطلاقه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

في نهاية عام 2018، صرحت النجمة أن الغناء والتجول لم يجلب لها السعادة. وتقدمت بطلب لإغلاق أعمالها الموسيقية. كان السبب هو رغبة المغنية في أن تكون مع أطفالها وزوجها في كثير من الأحيان، لكن المعجبين لم يقبلوا ذلك وأطلقوا مجموعة فلاشية تسمى #AdeleChallenge على الشبكات الاجتماعية.

في أبريل/نيسان 2019، تقدمت أديل بطلب للطلاق بعد ثلاث سنوات من الزواج من رجل الأعمال سيمون كونيكي. أثناء الطلاق، وافق الزوجان على الحضانة المشتركة لابنهم أنجيلو.