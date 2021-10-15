الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد ساعات من صدورها.. أكثر من 18 مليون مشاهدة لأغنية أديل الجديدة

15 - أكتوبر - 2021

أديل

A A A
طباعة المقال

كشفت المغنية البريطانية، أديل أدكنز، عن أغنيتها الأولى منذ ست سنوات بعنوان “Easy On Me”، ونشرت مقطع فيديو لها على موقع “يوتيوب”.

في غضون ساعات قليلة، حصد الفيديو أكثر من 18 مليون مشاهدة ونحو مليون ونصف إعجاب. وكتب المعجبون في التعليقات: “مرحبًا بك مرة أخرى، يا كوين!”، “شكرًا على عودتك”.

في إعلانها عن ألبومها الأول منذ ست سنوات، كتبت أديل أن تلك السنوات كانت أكثر “فترات اضطراب” في حياتها، لكنها تعاملت مع الصعوبات، وتشعر الآن بسلام أكثر من أي وقت مضى.

سيتم إدراج أغنية “Easy On Me” في ألبوم الفنان القادم “30”. من المقرر إطلاقه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

في نهاية عام 2018، صرحت النجمة أن الغناء والتجول لم يجلب لها السعادة. وتقدمت بطلب لإغلاق أعمالها الموسيقية. كان السبب هو رغبة المغنية في أن تكون مع أطفالها وزوجها في كثير من الأحيان، لكن المعجبين لم يقبلوا ذلك وأطلقوا مجموعة فلاشية تسمى #AdeleChallenge على الشبكات الاجتماعية.

في أبريل/نيسان 2019، تقدمت أديل بطلب للطلاق بعد ثلاث سنوات من الزواج من رجل الأعمال سيمون كونيكي. أثناء الطلاق، وافق الزوجان على الحضانة المشتركة لابنهم أنجيلو.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

عن طريق الخطأ.. مهندس يرمي 183 مليون دولار في القمامة
ممفيس ديباي
برشلونة يخطّط للتخلّص من ديباي
كاظم الساهر
كاظم الساهر في مصر بعد غياب 13 عامًا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
حسن نصرالله
نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية