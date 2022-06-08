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بعد ساعات وبدون سبب.. نيكول سابا تحذف اغنيتها الجديدة

منذ دقيقتين
نيكول سابا

نيكول سابا

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حذفت الفنانة نيكول سابا أغنيتها الجديدة “سمك قرش” من قناتها على اليوتيوب بعد ساعات من طرحها، واختفت الأغنية التي طرحتها نيكول سابا بدون سبب معلن حتى الآن.

“سمك القرش”، من كلمات عبدالرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

وحققت نيكول سابا نجاحاً كبيراً خلال الفترة السابقة على الصعيد السينمائي والدرامي معاً، مثل دورها المميز الذي قدمته في مسلسل “نقل عام”، والتي حققت من خلاله نجاحا كبير لدى الجمهور والنقاد، حيث شاركت فيه البطولة مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي مثل الفنانين الكبار “محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين”.

واستكملت بريقها الفني على الصعيد السينمائي، خلال موسم عيد الفطر المبارك من خلال مشاركتها في العرض المسرحي “الليلة الكبيرة” من تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة، وبطولة “محمود عبد المغني، محمود الليثي، ومحمد عبدالرحمن توتا، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي”.

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