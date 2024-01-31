بعد سرقة لوحات فنان روسي.. الحكم على مصممة مصرية مشهورة

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، حكما على مصممة الغرافيك “غادة والي” بالحبس 6 أشهر، مع غرامة مالية تقدر بـ 10آلاف جنيه عن كل مصنف مسروق من لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

كما تم الحكم على “غادة والي “بدفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على الملكية الفكرية وسرقة مصنفات فنية للفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.

وصدر القرار عقب جلستين من محاكمة المتهمة، إذ غابت غادة والي عن جلسة الحكم وكذا دفاعها، فيما حضر أحمد حسن العطار، دفاع المجنى عليه، والذي تواصل مع موكله فور صدور القرار، وأكد على ثقته في القضاء المصري وانتصار النيابة العامة له في قرار الإحالة إلى المحاكمة وتأكيدها على أن اللوحات الخاصة به هي من بنات أفكاره وما فعلته المتهمة سرقة للملكية الفكرية.

ولا يزال قرار وضع والي على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ساريا، بعدما أصدرته النيابة العامة قبل نحو شهر، إذ تقدم دفاعها بطعن على القرار أمام المحكمة.

بدأت الأزمة، مطلع شهر يوليو الماضي، عندما اتهم الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف، المصممة المصرية، غادة والي، بـ”سرقة” أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو “كلية البنات” في العاصمة القاهرة.

وكتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: “لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي”، وأضاف: “أنتظر ردا رسميا بشأن هذا الأمر”، موضحا أن 4 من لوحاته المستخدمة في المشروع موجودة في الموقع الخاص به في قسم الأصول المباعة، مشيرا إلى أن إحدى اللوحات المسروقة ليست عن مصر القديمة بل عن اليونان القديمة.