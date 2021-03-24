بعد سنوات طويلة من الغياب ... شريهان تعود الى الشاشة في رمضان

تطل الفنانة المصرية، شريهان، على جمهورها في رمضان المقبل بعد غياب دام 27 عاما.

وقالت صحيفة “أخبار اليوم”، إن شريهان تعاقدت على تقديم أحد إعلانات خطوط المحمول في مصر خلال شهر رمضان المقبل 2021، حيث يأتي ظهورها هذا الشهر بعد 27 عاما من الغياب.

وأضافت الصحيفة أن “الإعلان عبارة عن إنتاج موسيقي غنائي استعراضي ضخم تستعيد فيه شريهان ذكريات الثمانينات وفوازير رمضان، ويحتوي على عدة رقصات واستعراضات للفنانة، حيث تقوم أحد فرق الفنية الأوروبية بمشاركة الفنانة الكبيرة في هذا العمل، تحت إخراج المخرج أحمد شاكر خضير”.

وتعتبر الفنانة شريهان واحدة من أهم أيقونات شهر رمضان واشتهرت بتقديم الفوازير التي ارتبطت بها أجيال عديدة مثل “ألف ليلة وليلة: كريمة وحليمة وفاطيمة” عام 1988، و”فوازير حول العالم” عام 1987، و”ألف ليلة وليلة: وردشان وماندو” عام 1986، و”ألف ليلة وليلة: عروس البحور” عام 1985″، وكان آخر الفوازير التي قدمتها بعنوان “حاجات ومحتاجات” عام 1994.

شريهان تعود للشاشة في رمضان باستعراض مختلفhttps://t.co/6SPwVhjb4q pic.twitter.com/gYAkNVWJtp — Bitajarod بتجرد (@Bitajarod) March 24, 2021