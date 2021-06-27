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بعد سنوات من النجومية... هذا مصدر رزق علا غانم في أميركا!

27 - يونيو - 2021
علا غانم

علا غانم

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كشفت الممثلة علا غانم التي شغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها إلى مصر بعد غياب دام 4 سنوات إثر انتقالها وعائلتها للعيش في الولايات المتحدة الاميركية، عن مصدر رزقها الجديد.

وقالت خلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “أون إي” المصرية إنها افتتحت شركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وكذلك فندق للكلاب يقوم بصبغ وحلاقة شعرهم.

وأكدت علا غانم أنها حققت نجاحا كبيرا من وراء فندق الكلاب، وسببت ذعرا للعلامات التجارية الكبيرة هناك المتخصصة في هذا المجال، رغم أنها تملك فرعين فقط، بينما هم يملكون 30 أو 40 فرعا.

كما أفصحت علا غانم في اللقاء عن عمرها الحالي، مشيرة إلى أنها ستحتفل بعيد ميلادها الـ50 في شهر نوفمبر/ تشرين المقبل.

وأكدت غانم أنها لم يسبق لها وأن احتفلت بعيد ميلادها خلال السنوات الماضية، لكنها قررت الاحتفال به العام الحالي، وذلك لأنها تعتبر أن سن الـ50 مهم بالنسبة لأنها مرحلة الإنجازات والعمل، ثم تبدأ بعدها مرحلة تقييم قراراتها في الحياة، سواء كانت صائبة أم خاطئة.

وأكدت علا غانم لبرنامج “كلمة أخيرة” أنها لم تعتزل التمثيل بعد استقرارها في أمريكا كما يشاع، ولكنها تعتبرها فترة استراحة وابتعاد.

وأثارت علا غانم ضجة خلال الفترة الماضية، بسبب عودتها إلى بلدها مصر بعد غياب عنها دام 4 سنوات، وذلك من خلال مقطع مصور لها تشير فيه إلى أنها عادت من أجل تصفيف شعرها، ولكنها أوضحت فيما بعد أنها كانت تتحضر في الفيديو من أجل حضور حفل زفاف ابنتها في محافظة الإسكندرية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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