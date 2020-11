بعد سوبرمان وباتمان … بطل “خارق” جديد يقتحم العالم السينمائي

سوربرمان وباتمان، شخصيات بطولية أسطورية نمت على قصصهم أجيال لا زالت متأثرة بشخصياتهم الساعية للخير من خلال استغلال فوتهم الخارقة.

لكن يبدو أن العالم على موعد مع شخصية خارقة جديدة على غرار الأيطال الذين قدمتهم شركة “DC Comics” بما في ذلك سوبرمان وباتمان ووندروومان، ولاقت هذه الشخصيات شعبية سنمائية كبيرة.

إلى ذلك تسعى الشركة إلى تقديم شخصية جديدة في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة “The Flash”، تحت اسم “Kid Quick”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

