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بعد سوبرمان وباتمان … بطل “خارق” جديد يقتحم العالم السينمائي

منذ 4 ساعات
شخصية سوبرمان

شخصية سوبرمان

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سوربرمان وباتمان، شخصيات بطولية أسطورية نمت على قصصهم أجيال لا زالت متأثرة بشخصياتهم الساعية للخير من خلال استغلال فوتهم الخارقة.

لكن يبدو أن العالم على موعد مع شخصية خارقة جديدة على غرار الأيطال الذين قدمتهم شركة “DC Comics” بما في ذلك سوبرمان وباتمان ووندروومان، ولاقت هذه الشخصيات شعبية سنمائية كبيرة.

إلى ذلك تسعى الشركة إلى تقديم شخصية جديدة في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة “The Flash”، تحت اسم “Kid Quick”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

سيظهر “Kid Quick” الشهر المقبل كجزء من مختارات الشركة. الشخصية التي يمكن أن تتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت، بالإضافة إلى مجموعة من القوى الخارقة الأخرى.

تستند شخصية فلاش، الذي تم إنشاؤها في عام 1939، إلى طالب جامعي اكتسب “سرعة فائقة” بعد صبغه في مواد كيميائية صدمها البرق.

بعد ظهوره في موسم الأعياد الخاص، سيأخذ “Kid Quick”، عباءة فلاش في سلسلة كتب هزلية قادمة بعنوان “رابطة العدل”.

قال الكاتب إيفان كوهين، مؤلف السلسلة: “هناك الكثير من شخصيات فلاش في “DC Multiverse” ونعرف أن أي شخص أضفناه إلى هذه الفئة يجب أن يكون مختلفًا حقًا عن البقية”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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