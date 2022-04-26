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بعد شرائه تويتر بـ 44 مليار دولار.. لبنانيون يناشدون ماسك وما علاقة الكهرباء؟

منذ 20 ساعة
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 8:34 مساءً
مبنى كهرباء لبنان بلا كهرباء

مبنى كهرباء لبنان بلا كهرباء

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استحوذ الرجل الأغنى في العالم “أيلون ماسك” على أسهم شركة تويتر للتدوينات القصيرة مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستمكّنه من السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون.

وهذه لحظة فارقة للشركة التي عمرها 16 عاما وظهرت كواحدة من أكثر المنتديات نفوذا في العالم وتواجه الآن سلسلة من التحديات.

وعند كل حدث عالمي، تغزو مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وتغريدات فكاهية عن الموضوع، ولا يغيب المعلقون اللبنانيون عن هذا المشهد.

حيث ربط بعض المستخدمين اللبنانيين صفقة ايلون ماسك التي كلفته 44 مليار دولار، بالعجز الذي سببه قطاع الكهرباء والذي غالبا ما يتم التحدث انه يبلغ 45 مليار دولار على مدى السنوات الفائتة، نتيجة عدم وجود خطط مستدامة وفشل الوزراء الذين تعاقبوا على ادارة وزارة الطاقة.

اذ نشرت “دينا جركس” صورة تقارن بين بيع تويتر مقابل 44 مليار وكلفة الكهرباء في لبنان التي بلغت أيضا 44 مليار دولار، وأرفقتها بعبارة “ايلون ماسك. افعل سحرك” في اطار فكاهي يطالب فيه اللبنانيون ماسك بشراء شركة كهرباء لبنان، لعلهم ينعمون بالتيار الكهربائي المنقطع عن لبنان.

وحصلت التغريدة على تفاعل كبير حيث حازت على 60 اعادة تغريد وما يربو على 350 إعجابًا.

أمّا الممثل الكوميدي “نعيم حلاوي” فغرّد في الإطار نفسه قائلا: “الله يسامحك يا زلمي بهالسعر كنا بعناك وزارة الطاقة”.

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