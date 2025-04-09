بعد شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب يرتبط وخطوبة خلال أيام

بعد علاقة مريرة وفاشلة بشهادة العالم العربي أجمع، عاد من جديد الفنان المصري حسام حبيب إلى الواجهة من جديد بعد إعلان الأخير عن دخوله في علاقة عاطفية جديدة، مؤكداً أنه سيعلن الارتباط رسمياً خلال أيام.

فقد أوضح حبيب في تصريحات صحافية تداولتها وسائل إعلام مصرية، أنه يعيش حاليا قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، مشيرا إلى أنه بصدد إعلان ارتباطه بها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن العروس ليست مصرية، وقد التقى بها صدفة في أحد الأماكن العامة منذ عدة أشهر.

كما كشف أن العلاقة بدأت بينهما بصداقة تطورت لاحقا إلى إعجاب ثم حب، لينتهي بهما المطاف إلى اتخاذ قرار الارتباط الرسمي.

وأشار إلى نيته إقامة حفل خطوبة بسيط يقتصر على الأصدقاء والمقربين.

إلا أن هذا إن لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تساءل الكثيرون عن هوية العروس المنتظرة وجنسيتها.

كما أعرب آخرون عن دعمهم لحبيب في هذه الخطوة، معتبرين أنها بداية جديدة له بعد فترة من التحديات والاضطرابات.

يذكر أن حياة حسام حبيب كانت شهدت تقلبات كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب في ديسمبر 2023، والذي جاء بعد سلسلة مشاكل تصدرت عناوين الأخبار.

كما أثار حبيب جدلاً واسعا خلال شهر رمضان الماضي، بعد ظهوره في برنامج رامز جلال “رامز إيلون مصر” المذاع عبر شاشة MBC، معترفاً تحت ضغط المقلب أنه كان سبباً في تدمير شيرين.

وأكد في الوقت نفسه في ظهور آخر، أنه لا يزال يحبها، كاشفا عن معاناته من مرض نفسي بسبب ذاك الحب.

إلى ذلك، يعمل حسام حبيب حاليا على تجهيز عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها للجمهور خلال الفترة المقبلة، بعد أن ابتعد عن الغناء لفترة طويلة خلال السنوات الماضية.