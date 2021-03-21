بعد صدور قرار سجنها ... تغيير مفاجئ في قضية والدة حلا الترك

وافقت المحكمة على إعطاء الإذن الأمني، للفنانة الكويتية، منى السابر، لجمع المبلغ المطلوب منها في قضيتها مع ابنتها الفنانة البحرينية، حلا الترك، وإرجاعه لها خلال شهر.

وقالت وسائل إعلام إن “الخبر انتشر على السوشيال ميديا بعد حملة كبيرة قام بها ناشطون عبر “تويتر” تحت هاشتاغ “انقذوا منى السابر”، وبعد جمع عدد من مشاهير الخليج المبلغ المطلوب من منى وتسليمه لحلا كي تتنازل عن القضية التي أقامتها ضد والدتها”.

وذكر بعض المتابعين أنه “تمت الموافقة على طلب هيئة دفاع منى اذا تم دفع المبلغ المطلوب لن تسجن والمهلة للدفع شهر”.

وكانت منى السابر، تحدثت لأول مرة بعد صدور حكم بسجنها لمدة عام بسبب عدم سدادها أموالا أخذتها من ابنتها تقدر بحوالي 100 ألف دولار أمريكي، وقالت في اتصال أجرته مع برنامج “أي تي عربي” “لم أكن أتوقع أن يحدث هذا لي مع قُرب ذكرى يوم الأم بعد أيام، ومع حلول شهر رمضان الكريم”.

كما نقلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة المغربية، مريم حسين، تؤنب فيه حلا الترك على فعلتها بأمها، مؤكدة أن “الجنة تحت أقدام الأمهات”. وشنت أيضا هجوما على القاضي والمحكمة التي اتخذت القرار “كيف هذا القاضي يحكم بسنة سجن على أم”، وأضافت إن حلا “مش بنية” وكثيرا عليها صفة “بنت أصلا” لأنها بلا رضا أمها “لا تسوى شيئا”.

ووجهت الفنانة المغربية رسالة إلى الأم منى السابر، وقالت حاولت أن أجد رقمك وتواصلت معك بشكل مباشر لم أتلق رد وأضافت: “أنا أتكفل أو والدتي تتكفل بكل شيء سواء كان المبلغ 200 ألف أو 300 ألف، أو أي شي، أمي تتكفل بالمصاريف لكي لا تدخلي السجن”.

وقررت محكمة بحرينية حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك نتيجة التقاضي بينها وبين ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني. ونشرت السابر، مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، أكدت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينة أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.