بعد صراع مع المرض.. وفاة الممثل شوقي متى

عد صراع مع المرض غيب الموت اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، الفنان والمنتج شوقي متى كما وكان مخرج مسرحي وسينمائي، عمل بين مصر ولبنان، فى أفلام عديدة، خاصة أثناء الحرب الأهلية اللبنانية.

وقدم شوقي متى أكثر من 35 فيلما سينمائيا، ثمانية منهم من إنتاجه “6 مسرحيات و 10 مسلسلات تلفزيونية”، وشارك في مسلسل عصر الحريم ومسلسل عشرة عبيد صغار وفيلم الممر الأخير و فيلم عودة البطل.

وكان من أبرز مشاركات الفنان الراحل شوقي متى هو فيلم ناجي العلي، والذي قام ببطولته الفنان نور الشريف، وتعرض بسببه إلى هجوم حاد.

وكان من ابرز المعزيين بالفنان الاعلامي نيشان حيث نشر صورة عبر حسابه على “تويتر”، ارفقها بالتعليق التالي: “الممثل اللبناني شوقي متّى يرحل إلى دنيا الحَقّ.. البقاء لله.. أحرّ التّعازي لأسرته”.

الممثل اللبناني شوقي متّى يرحل إلى دنيا الحَقّ.

البقاء لله.

أحرّ التّعازي لأسرته. pic.twitter.com/qFkVaQeZJ9 — نيشان (@Neshan) October 3, 2022