الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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بعد صورة مرفت أمين.. إلهام شاهين تطالب بمنع التصوير في بيوت العزاء

منذ ساعة واحدة
إلهام شاهين

إلهام شاهين

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بعد الصورة التي تم التقطها للفنانة المصرية مرفت أمين في عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، حيث التقطت لها صورة تبدو حزينة جداً ومتعبة.

وفي تطور جديد للموضوع، وجهت الفنانة إلهام شاهين نداء لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة المهن التمثيلية طالبت فيه بمنع تصوير أهل الفن في العزاء والجنازات، وذلك بعد موجة التنمر التي تعرضت لها الفنانة ميرفت أمين مؤخرا.

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة المحور: “التافهون الذين يتنمرون على السوشيال ميديا لا يستحقون الاهتمام، وهم أقل من أن يكون لهم تأثير في المجتمع، وميرفت أمين أكثر نجمة تتمتع بشعبية واحترام كبير من الجمهور”.

وتابعت إلهام شاهين: “ميرفت أمين أجمل جميلات السينما المصرية وهذا لن يتغير، وعادي إن كلنا نكبر، لكن هي هتفضل قمر والفنان مش شكل، الفنان تأثير”.

وطالبت إلهام شاهين خلال حديثها بمنع التصوير في العزاءات قائلة: “أتمنى أن يتم منع التصوير في هذه المناسبات، فلا يوجد احترام لجلال الموقف وحالة الحزن على من نحبهم وفقدناهم”.

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