بعد طرده أمام فالنسيا.. هل يفقد برشلونة أراوخو في الكلاسيكو؟

حالة من القلق عاشها مشجعو فريق برشلونة، بشأن إمكانية غياب الأوروغواياني رونالد أراوخو مدافع الفريق الكتالوني عن الكلاسيكو بعد طرده أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

واستعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بالدوري الإسباني بتحقيق فوز صعب بهدف نظيف على ضيفه فالنسيا، الأحد، في الأسبوع الـ24 للبطولة.

وحصل رونالد أراوخو على طرد مباشر في الدقيقة الـ59، حيث كان آخر لاعب في دفاع برشلونة وقام بإسقاط لاعب فالنسيا هوجو دورو لمنعه من الانفراد بمرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

لم يتردد الحكم ألبيرولا روخاس في منح أراوخو البطاقة الحمراء، ولم يعترض اللاعب الأوروجواياني على قرار الحكم، حيث استمر على أرض الملعب للحظات قبل أن ينهض ويغادر الملعب حزينا متجها إلى غرفة تغيير الملابس.

ووفقا لما كشفته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن أراوخو سيتعرض للإيقاف لمباراة واحدة بعد طرده، ليغيب عن برشلونة في الجولة التالية ضد أتلتيك بلباو.

ومن ناحية أخرى، لن يؤثر إيقاف أراوخو على مباراة الدوري التالية، والتي سيضرب فيها برشلونة موعدا مرتقبا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

سيتجدد الموعد مرة أخرى بين برشلونة وريال مدريد لكن على صعيد بطولة الدوري الإسباني، حيث سيستضيف البارسا غريمه الملكي في قمة منافسات الجولة الـ26 لليجا التي يتصدرها الفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو يوم 19 مارس/آذار في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل البلوجرانا.