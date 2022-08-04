بعد طلاقها من ابو هشيمة هل دخلت ياسمين صبري بعلاقة جديدة ؟

منذ اللحظة الاولى لعلاقتها برجل الاعمال احمد ابو هشيمة، غالباً ما تثير الجدل ياسمين صبري وتتصدر الترند بسبب تصرفاتها، ومؤخراً بعد طلاقها من أبو هشيمة، ظهرت بصورة جديدة عبر “إنستغرام” وهى ترتدي خاتم، وهو ما جعل متابعينها يتسائلون هل تزوجت ياسمين صبري بعد أحمد أبو هشيمة؟ وما سر ارتدائها خاتم خطوبة بيديها؟ .

وكتب بعض من نشطاء، تعليقات على صور ياسمين الأخيرة، متسائلين حول حقيقة زواجها، فكتب أحد المتابعين، معلقا: “هي اتجوزت تاني ولا ايه؟؟ في دبلة في ايدها”، وتعليقات أخرى معبرة عن جمالها وتألقها دائماً.

ولكن تجاهلت ياسمين صبري، التعليقات ولم تقم بالرد على تلك التساؤلات توضح حقيقة زواجها من عدمه، في الوقت الذي تبين أنها لم تعود لزوجها السابق أحمد أبو هشيمة.

وتحدث أحمد أبو هشيمة لأول مرة عن طليقته الفنانة ياسمين صبري، وأضاف أبو هشيمة خلال استضافته في برنامج تلفزيوني: “كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانيًا حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها”.

وتابع: “شفت تعليقات الناس بس هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا.. ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه”.

وعن اكتفاء ياسمين صبري بكلمات بسيطة حول الانفصال قال: “هي إنسانة محترمة جدا، وده الطبيعي واللي المفروض يحصل سواء مني أو منها”.

وحول ما أثير عن ارتباطه بعد انفصاله عن ياسمين صبري قال : “نفس الكلام يقال في حالة الزواج أو الطلاق وفي أي موضوع آخر، هتردي على إيه ولا إيه”.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهسيمة بعد عامين من الزواج، ما جعلهما حديث الساعة منذ لحظة الارتباط الى لحظة الانفصال.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت من أبوهشيمة في أبريل 2020، وخلال هذه الفترة قدمت عملا واحدا هو مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في رمضان 2020.