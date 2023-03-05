بعد عام من صفعة الأوسكار.. كريس روك يسخر من ويل سميث

اتخذ الممثل الكوميدي من تلقيه صفعة من النجم ويل سميث خلال حفل الأوسكار العام الماضي مادة للسخرية في حلقة كوميدية خاصة عُرضت على الهواء مباشرة قائلا إنه تلذذ برؤية سميث يتلقى الضربات في فيلمه الأخير.

ونقلت شبكة نتفليكس الحلقة مباشرة من مسرح هيبودروم بمدينة بالتيمور حيث قال روك إنه شاهد فيلم (إيمانسيبيشن) أو “تحرر” فقط ليرى سميث وهو يتعرض للضرب خلال أحداث الفيلم وكان يهتف في فرح قائلا “اضربه مرة أخرى” و”ثمة مكان لم تضربه فيه”.

وفي مارس آذار 2022، صعد سميث على خشبة مسرح حفل الأوسكار وصفع روك بعد أن أطلق الممثل الكوميدي مزحة بخصوص مظهر جادا بينكيت سميث زوجة ويل سميث. وعاد سميث بطل فيلم الملك ريتشارد بعد ذلك إلى مقعده بين الجمهور وفاز لاحقا بجائزة أفضل ممثل.

والتزم روك الصمت بشأن الواقعة حتى قرب نهاية الحلقة الخاصة التي استمرت ساعة ثم اتهم سميث “بالغضب الانتقائي” وهو الاسم الذي اختير عنوانا للحلقة الخاصة.

وأشار روك إلى أن زوجة سميث غرست بذور التوتر فيما بينهم لأسباب منها دعوتها لمقاطعة حفل الأوسكار في 2016 عندما كان روك هو مقدم الحفل. وقالت بينكيت سميث إنها كانت تحتج بذلك على عدم ترشيح زوجها وممثلين آخرين من السود لنيل الجوائز.

وسخر روك من بينكيت سميث خلال حفل الأوسكار آنذاك وسخر منها مجددا العام الماضي.

وتطرق روك أيضا إلى مشاكل زوجية تحدث عنها سميث وزوجته في العلن. وأقرت بينكيت سميث بأنها دخلت في علاقة غرامية وصفتها بأنها “ورطة” عام 2020.

وقال روك “لم أدخل في أي ورطة… لقد سببت له (سميث) أذى يفوق بكثير ما أذاني به”.

ولم يرد ممثلون عن سميث وزوجته بعد على طلبات للتعليق.

وأصدر ويل سميث بيانا اعتذر فيه لروك ولأكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار في اليوم التالي مباشرة للحفل. ومنعت الأكاديمية سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات.

وحلقة روك الكوميدية الخاصة هي أول حدث تنقله نتفليكس على الهواء مباشرة حيث تختبر المنصة هذه التكنولوجيا وتفكر في التوسع في النقل المباشر لبرامج أخرى.

وقال مصدر مطلع إن نتفليكس وافقت على دفع 40 مليون دولار مقابل حلقتين كوميديتين خاصتين لروك بموجب صفقة جرى التوصل إليها في عام 2016، وحلقة أمس السبت 4\3\2023 هي الثانية ضمن الاتفاق.

وأمضى روك معظم الحلقة الخاصة وهو يتحدث عن موضوعات متعددة تراوحت من العائلة المالكة في بريطانيا إلى عائلة كارداشيان والإجهاض وحياته العاطفية ثم أنهى البرنامج بذكر سبب عدم رده على صفعة ويل سميث بالمثل.

وقال روك “لدي والدان وهل تعلم ماذا علمني والدايّ؟ … لا تتعارك أمام البيض”.