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بعد علاجها من الإدمان.. هذا موعد أول حفل لـ شيرين عبد الوهاب

منذ 11 دقيقة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل ضخم في دولة الكويت يوم 12 يناير القادم، وسط حضور جماهيري ضخم، وخاصة أن تلك الحفلة كان تم تأجيلها خلال فترة وعكتها الصحية السابقة، والتي مكثت بسببها في احدى المصحات النفسية المختصة بعلاج الإدمان.

وعلقت شيرين على بوستر الحفل، وكتبت: “عدنا لكم بموعد جديد. شيرين عبدالوهاب في الأرينا كويت يوم12 يناير”.

بوستر الحفل

بوستر الحفل

وتداول رواد التواصل الإجتماعي بوستر الحفل بصورة واسعة عبر جميع مواقع السوشيال ميديا، معبرين عن فرحتهم بعودة نجمتهم مرة أخرى لخشبة المسرح ولتقديم الأغاني بصوتها الذي يعشقونه.

وكانت واحتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد ميلادها، وسط تفاعل الحضور معها على مدار أكثر من ساعتين متواصلة، حيث لبت النجمة مطالب الجمهور والذى طالبها بغناء عدد كبير من أغنياتها، وحرصت الفنانة على تحية الحضور أكثر من مرة، وشارك فى الحفل الطفل محمد أسامة حيث قام بالغناء مع سلطانة الطرب غناء أغنية :”وانت ماشى فى سيناء حاسب”، ثم طلبت منه النجمة غناء أغنيته الشهيرة “الغزالة رايقة”.

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