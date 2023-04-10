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بعد علاقة دامت 6 سنوات.. انفصال تايلور سويفت وجو ألوين

منذ 39 دقيقة
تايلور سويفت

تايلور سويفت

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بعد علاقة دامت ست سنوات، انفصلت الفنانة تايلور سويفت عن صديقها جو ألوين، وذلك قبل بضعة أسابيع، وفق ما أكده مصدر مقرب من الاثنين لـ PEOPLE. هذا وقد جاء الإنفصال ودياً و لم يكن مأساوياً.

وكانت العلاقة بين الاثنين تغيرت وكان مصيرها النهاية، لذلك لم يظهر ألوين في جولة سويفت الغنائية Eras التي انطلقت في 18 آذار على أن تنتهي في 5 آب في إستاد SoFi في لوس أنجلوس، وهو الأمر الذي لاحظه جمهور.

في سياق منفصل، التقت سويفت ألين في Met Gala عام 2016 وبدءا المواعدة بعد بضعة أشهر، وكانت سويفت حينها سعيدة جداً بتلك العلاقة، ولم تكن علاقتهما علنية حتى عام 2017. لقد كانا خاصين جداً بشأن علاقتهما الرومانسية، على الرغم من التكهنات حول علاقتهما. وعلى مر السنين احتفظ الممثل الإنجليزي، 32 عاماً، والفائزة بجائزة غرامي، 33 عاماً، بالابتعاد عن شائعات الخطوبة.

وتوهجت تلك الشائعات عندما ارتدت سويفت ما بدا وكأنه خاتم خطوبة في فيلمها الوثائقي Miss Americana، لكن لم يتم تأكيد التكهنات مطلقاً. حتى أن بعض المعجبين كانوا مقتنعين بأنهما تزوجا سراً في مرحلة ما، لكن تم نفي هذه الأقاويل.

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