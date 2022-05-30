بعد غياب دام 32 عاماً.. شقيقتان تلتقيان في برنامج

في موقف إنساني تقشعر له الأبدان مرت بيه هاتين الاختين بعد معاناة كبيرة وحرمان من بعضهما البعض لمدة 32 عامًا، حيث التأم شمل شقيقتين بريطانيتين بعد أكثر من ثلاثين عاماً من العثور على كل منهما في دورة مياه أحد المستشفيات بعد ولادتهما بفارق 18 شهراً.

وعثرت الشقيتان ناتاشا و لي آن على بعضهما البعض، من خلال برنامج دافينا ماكول على قناة “آي تي في”، عندما كان فريق برنامج “العائلة المفقودة” يحاول مساعدة ناتاشا في العثور على أمها، بحسب موقع “ميترو” الإلكتروني.

بالإضافة ناتاشا شاركت في حلقة الإثنين من برنامج “هذا الصباح” في قناة آي تي في، وقالت، إنهم عثروا عليها في دورة مياه مستشفى سانت توماس بعد ولادتها، قبل أن يتم تبنيها في الثانية من عمرها.

وأضافت: ” منذ عامين بدأت بالبحث عن عائلتي عبر برنامج “عائلتي المفقودة”، وفي العام الماضي التقيت مع شقيقتي لي آن، التي تركتها والدتي هي أيضاً في دورة مياه المستشفى بعد يومين فقط من ولادتها.

وعلى الرغم من الطريقة التي تم تركهما فيها، حرصت الأختان على الإشارة إلى أنهما لا يكنان أن ضغينة أو نية سيئة تجاه والدتهما الأصلية، وقالتا، إنها كانت ولا بد، في وضع صعب للغاية لاتخاذ مثل هذا القرار.

كما تقرر الشقيقتان الاستمرار بالبحث عن والدتهما الأصلية، حيث عبرتا عن رغبتهما الشديدة في لقائها ورعايتها ومد يد العون لها إذا كانت لا تزال تعاني من الصعوبات في حياتها.