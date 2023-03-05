بعد غياب سنوات.. "أبو نسب" يُعيد ياسمين صبري للسينما

تعود الفنانة المصرية ياسمين صبري لشاشة السينما مجددا، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم “أبو نسب” مع النجمين محمد إمام وماجد الكدواني.

ويعد “أبو نسب” الفيلم الثالث الذي يجمع ياسمين صبري ومحمد إمام، بعد فيلمي “جحيم في الهند” عام 2016، و”ليلة هنا وسرور” عام 2018.

كما يجمع فيلم “أبو نسب” محمد إمام بشقيقه المخرج رامي إمام للمرة الثانية، بعد فيلم “حسن ومرقص” إنتاج 2008.

وكانت ياسمين صبري قد كشفت مؤخرا أنها بدأت تصوير عمل ما دون توضيح ما هو العمل، ونشرت صورا عبر حسابها بموقع إنستغرام، مثيرة حماس الجمهور هو عملها المرتقب.

وفيلم “أبو نسب” سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج رامي إمام وإنتاج أحمد الجنايني وبطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني.

ويعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، تمهيدًا للبدء في التصوير عقب شهر رمضان المقبل، خاصة أن محمد إمام يرغب في الانتهاء من تصوير الفيلم في أقرب وقت، حتى يبدأ التحضيرات لمسلسله الجديد في رمضان 2024.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية هو فيلم “عمهم” الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته هدى المفتي، محمد سلام، سيد رجب، باسم سمرة، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.

أما ياسمين صبري فقد قدمت عبر مسيرتها الفنية 12 مسلسلا فقط، أبرزها “الحصان الأسود، طريقي، جبل الحلال، حكايتي، فرصة ثانية”، كما شاركت في بطولة 3 أفلام هي ” الديزل، جحيم في الهند، ليلة هنا وسرور”.

وتزوجت ياسمين صبري مرتين، الأولى من طبيب وانفصلت عنه بعد 5 سنوات، وفي عام 2017 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وانفصلت عنه دون أسباب معروفة عام 2022.