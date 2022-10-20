بعد غياب 4 سنوات.. ياسمين صبري تعود للسينما

كشفت النجمة المصرية ياسمين صبري، عن عودتها للسينما بعد غياب 4 سنوات، بفيلم أكشن كوميدي.

وقالت صبري في مقابلة مع برنامج “تريندينج”: “أعود للسينما بفيلم أكشن كوميدي، والتصوير في شهر نوفمبر المقبل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور من الطفل إلى الجد”.

وتحدثت ياسمين خلال المقابلة عن ظهورها في برنامج “صاحبة السعادة” وعجزها عن حل بعض الأسئلة قائلة: “أحب الظهور مع الإعلامية إسعاد يونس، لأنها من أهم الإعلاميين في مصر والعالم العربي، كما أنها تتميز بالحرص على الضيف وعدم إحراجه”.

وتابعت ياسمين صبري: “كانت الأسئلة عبارة عن فوازير، والخطأ أمر وارد جدا”.

وغابت ياسمين صبري عن دراما رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي.

أما على شاشة السينما فكان ظهورها الأخير من خلال فيلم “ليلة هنا وسرور” إنتاج 2018 بجانب النجم محمد إمام، ومن إخراج حسين المنباوي.