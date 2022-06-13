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بعد غياب 4 سنوات.. ياسمين عبد العزيز تدرس العودة الى السينما قريباً

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2022 7:19 مساءً
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

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تدرس النجمة ياسمين عبد العزيز العودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة بعد غياب سنوات، وهو ما لم تعتاد عليه ياسمين خلال مشوارها السينمائى، اذ تعد واحدة من النجمات اللاتي حققن نجومية كبيرة على المستوى السينمائى، وقدمت بطولات عدد من الأفلام التى نافست بقوة فى شباك التذاكر، وحققت ايرادات كبيرة.

ياسمين عبد العزيز غابت عن السينما لمدة 4 أعوام كاملة، حيث قدمت اخر أعمالها السينمائية فيلم “الأبلة طم طم” وكان عام 2018، وحقق نجاحاً كبيراً، خاصة أن الفيلم يحمل طابع كوميدي ووهى النوعية التي تحب أن تقدمها ياسمين ، خاصة أنها تتمتع بخفة ظل ولديها كاريزما حقيقة ويحبها الصغار والكبار من الجمهور.

ودارت أحداث فيلم “الأبلة طم طم” حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار أخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم، وهو من بطولة حمدى اليرغنى، وبيومى فؤاد، ايمن وتار، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أيمن وتار، إخراج على إدريس.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قدمت أخر أعمالها الدرامية مسلسل “اللى ملوش كبير” وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته كلا من أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، ودينا عبد العزيز، وعدد من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى.

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