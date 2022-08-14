بعد غياب 7 سنوات.. سمية الخشاب تعود إلى السينما

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها تحضر حالياً لانطلاق تصوير مسلسلها الجديد “أرواح خفية”، المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث تم تحديد نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي موعداً لتصويره.

ويعد المسلسل الجديد للفنانة المصرية، أول ظهور لها بعد مسلسل “موسى” مع محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، ضياء عبد الخالق، حمدي الوزير، من تأليف ناصر عبد الرحمن، والإخراج لمحمد سلامة.

وأضافت في تصريحات صحفية أنها تقرأ حالياً أكثر من سيناريو سينمائي للاستقرار على العمل الذي ستعود به للجمهور، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن نوعيته سواء كان اجتماعياً أم رومانسياً.

وقررت سمية المشاركة في فيلم سينمائي بعد غياب 7 سنوات تقريباً، حيث كان آخر أعمالها فيلم “الليلة الكبيرة” الذي أُنتج عام 2015.