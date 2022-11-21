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بعد غياب 8 سنوات.. "عملة نادرة" يعيد أحمد عيد للدراما

منذ 6 دقائق
الفنان المصري أحمد عيد

الفنان المصري أحمد عيد

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انضم الفنان أحمد عيد لاسرة مسلسل ” عملة نادرة ” بطولة نيللي كريم ،المقرر عرضة فى دراما رمضان 2023.

بهذا العمل يعود الفنان أحمد عيد للدراما المصرية بعد غياب 8 سنوات، ويشارك في بطولة العمل نيللي كريم، كمال أبو رية، جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، أحمد بدير، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، هشام عاشور، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويذكر أن الفنان أحمد عيد يستعد خلال هذه الأيام لاستكمال دوره في الفيلم السينمائي ” أهل الكهف” ، الذي توقف استكمال تصويره قبل عدة شهور، العمل مأخوذ عن مسرحية “أهل الكهف ” للكاتب الراحل توفيق الحكيم، معالجة سينمائية وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، ويشارك في البطولة خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، فتحي عبد الوهاب، بيومي فؤاد، صبري فواز، أحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد.

الجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد عيد في الدراما كان من خلال مشاركته في مسلسل “صاحب السعادة ” عام 2014، أمام الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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