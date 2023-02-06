بعد فارق الـ8 نقاط.. نجم برشلونة يسخر من ريال مدريد

فاز برشلونة 3-0 على إشبيلية ليستغل هزيمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا 1-0، مساء الأحد، ويرفع الفارق بينهما في صدارة الدوري الإسباني إلى 8 نقاط بعد مرور 20 جولة.

واستغل بيدري، نجم برشلونة، الفارق بين فريقه وغريمه ريال مدريد ليسخر من الفريق الملكي عبر نشر صورة له عبر حسابه على “إنستغرام” حيث يحمل قميصه رقم “8” في البلوغرانا، ليضع دائرة حمراء على الرقم دون تعليق في إشارة للفارق في الصدارة.

واعتبرت صحافة إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا وفوز برشلونة على إشبيلية بمثابة ضربة في صراع اللقب، حيث لم يسبق لبرشلونة أن خسر لقب الدوري الإسباني حين يتقدم بفارق 8 نقاط عن منافسيه بعد 20 جولة.

Pedri via IG stories: pic.twitter.com/0w06MnWJ8e — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 5, 2023

وبعد 20 جولة من الدوري الإسباني يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 53 نقطة ولم يهدر سوى 7 نقاط من 60 نقطة ممكنة، فيما يحل ريال مدريد ثانيا برصيد 45 نقطة وريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 39 نقطة وأتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

كما يعتبر برشلونة أقوى هجوم في الدوري الإسباني، حيث سجل 42 هدفا مقابل 40 لريال مدريد، وأقوى دفاع حيث تلقت شباكه 7 أهداف فقط، وحافظ الحارس الألماني تير شتيغن على نظافة مرماه في 15 مباراة من أصل 20 مواجهة.

تصريحات تشافي

من جانبه، أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته الكبيرة عقب الانتصار على إشبيلية.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “لم نترك الفرصة لإشبيلية ليرد وسجلنا الهدف الثاني بعد الأول، وكان جهد الفريق واضحا، وكان اليوم خاصا، ومباراة مهمة لأن ملاحقنا (ريال مدريد) فشل في الفوز، لذلك أنا سعيد بشكل خاص”.

وأضاف: “داخل غرفة الملابس نفكر دائما لأن الطريق لا يزال طويلا، ونحب أن نستمر في الصدارة، ولعبنا مباراتين متكاملتين ضد بيتيس وإشبيلية، ونمر بلحظة جيدة، ولكن إذا خسرنا ضد فياريال قد تعود الشكوك، وعلينا أن نظل متواضعين فالريال خسر ضد فياريال على سبيل المثال”.

وعن فارق النقاط مع ريال مدريد، علق: “عليهم أن يأتوا إلى كامب نو لمواجهتنا، ويمكنهم الفوز على أي فريق، حيث يتبقى 18 لقاء، والأمر لم يحسم بعد، وعانيت كلاعب سابقا من عودة ريال مدريد بعد فارق في النقاط ولا أريد أن أعاني كمدرب”.