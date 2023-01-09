بعد فوزه على السعودية.. العراق يقترب من نصف نهائي كأس الخليج (صوَر)

في الجولة الثانية من “خليجي 25” لكرة القدم، حقق منتخب العراق المضيف فوزاً ثميناً على نظيره السعودي 2-صفر، وبات على مشارف التأهل إلى نصف النهائي.

هذا وتصدر العراق المجموعة بفارق الأهداف عن عمان الفائزة على اليمن 3-2، في وقت سابق اليوم، في حين تملك السعودية 3 نقاط.

وفي الجولة الثالثة يلتقي العراق مع اليمن أضعف منتخبات المجموعة، وهو في حاجة إلى التعادل لضمان التأهل، في حين تلتقي السعودية وعمان في مباراة حاسمة.

يشار إلى أنّ المباراة أقيمت وسط أمطار غزيرة حولت أرضية الملعب الى برك ماء وأمام جمهور قدر بنحو 65 ألف متفرج.

فرض المنتخب العراقي أفضليته على نظيره السعودي منذ بداية المباراة، وكان قريباً من التسجيل مبكراً لولا براعة نواف العقيدي الذي تصدى لكرة أيمن حسين وأمسكها على دفعتين (2).

ثم افتتح “أسود الرافدين” التسجيل عندما استقبل إبراهيم بايش كرة مرتدة من الدفاع داخل منطقة الجزاء وسددها قوية على يسار الحارس السعودي (30).

وفي الشوط الثاني كاد العراق يضاعف النتيجة لولا تألق العقيدي الذي تصدى لرأسية حسن جبار قبل أن يبعدها الدفاع (46)، ونشط المنتخب السعودي في الدقائق العشرين الأخيرة بعد سلسلة من التبديلات، ونجح بالوصول إلى مرمى الحارس أحمد باسل، لكن محاولاته كانت خجولة ولم تشكل خطراً على المرمى العراقي.

فيما حسم العراق النتيجة نهائياً في صالحه قبل النهاية بأربع دقائق، عندما استثمر ركلة ركنية وأضاف هدفه الثاني بواسطة اسو رستم الذي ارتقى للكرة ولعبها برأسه داخل المرمى.