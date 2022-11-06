بعد فيديو عينها المتورمة.. ابنة شيرين تكشف تفاصيل مفاجأة

كشفت ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب مفاجأة بعد ظهورها على تيك توك بفيديو اعتقد البعض من خلاله أن عينها متورمة.

وأوضحت في فيديو جديد مفاجأة غير متوقعة وقالت: “الناس اللي فاكرة أن عيني ورمة ده ميكاب الهالوين”.

وكانت قد نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، فيديو صادمًا لها عبر تطبيق تيك توك، ظهرت من خلاله بـ عين متورمة وهى ترقص على أحد الأغاني، ما جعل الجمهور يتساءل ما سبب هذا.

وقالت أحد متابعيها مالها عينك؟، فيما قالت أخرى، اللى في عينك ده ميك أب، ولكنها لم تجب.

وفي سياق آخر، يترقب الكثيرون موعد عودة النجمة شيرين عبدالوهاب إلى الساحة الفنية، بعد توقف محدود، على أثر أزمة انتهت بها إلى المستشفى.

وبعد خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب، من المستشفى مساء الخميس، بقرار من الطاقم الطبي، توقع البعض أن تعود سريعا إلى جمهورها.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب كشف عبر برنامجه “الحكاية” تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمعه بصديقته شيرين، بعد خروجها مباشرة من المستشفى.

وأكد على أن صوتها جيد وقوي، وحينما أجابته شعر بكونها في حال جيدة، وتشعر بحجم الحب والمودة إليها أثناء تواجدها في المستشفى.

شيرين أخبرت الإعلامي المصري أن صوتها دليل على أنها في حالة جيدة، وطلبت منه أن يخبر الجميع أنها في حالة جيدة، وأن يقوم بطمأنة جمهورها ومحبيها.

كما طالبته بتوجيه الشكر إلى كل من سأل عنها خلال غيابها، وكذلك أثنت على موقف الوسط الفني والغنائي خلال الأزمة، وكذلك على محاميها ياسر قنطوش بسبب مجهوداته.