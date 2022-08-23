بعد كاسيميرو.. لاعب آخر يريد مغادرة النادي الملكي

لن يكون رحيل البرازيلي كاسيميرو الأخير في سوق الانتقالات الصيفية لريال مدريد، بعدما اقترب لاعب جديد من مغادرة البرنابيو.

في هذا الاطار، أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء، الى أن المهاجم الإسباني – الدومينيكاني “ماريانو دياز”، يفضّل الرحيل عن الريال هذا الصيف، إزاء قلة الفرص في اللعب، ويريد الانتقال لأحد الأندية المنافسة في الليغا.

وتأهّل ماريانو، 29 عاما، في صفوف الملكي، قبل أن ينتقل للعب موسم وحيد مع ليون الفرنسي من 2017 إلى 2018، ثم عاد مجددا للبرنابيو.

وجاء تعاقد الريال وقتها مع ماريانو مجددًا لتعويض رحيل البرتغالي “كريستيانو رونالدو” إلى يوفنتوس.

غير أنّ اللاعب لم يحظَ بثقة مدربيه طوال هذه السنوات الأربع، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي مع الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”.