بعد كلمة ابو نسب.. محمد هنيدي: إيلون ماسك أتقمص وعملي بلوك

بعد الازمة الكبيرة التي تتصدر موقع تويتر بعد اختفاء “العلامة الزرقاء” لعدد كبير من حسابات المشاهير.

سلسلة من التغريدات قام بها الممثل الكوميدي محمد هنيدي، عبر حسابه على تويتر، وجهها لإيلون ماسك، والتي لم تعجب مالك “تويتر”، حيث تفاجأ النجم المصري بحظر حسابه.

ويذكر أن الممثل الكوميدي، نشر عدة تغريدات ساخرة، يشكر فيها ماسك على إعادة علامة التوثيق له دون أن يدفع ودفعه عنه رسوم “تويتر بلو” واصفا بـ”أبو نسب”.

وقال محمد هنيدي بعد حظر ماسك لحسابه:” بعد التويتة اللي نزلتها لاقيت علامة التوثيق ظهرت تاني وأني أشتركت في خدمة توثيق بلو.. مع إني مشتركتش.. بس واضح أن أبو نسب إيلون ماسك حب يعمل معانا الواجب.. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه”.

ولم يمر على هذه التغريدة الكثير حتى نشر “هنيدي” هذه الصورة من حساب ماسك، مؤكدا أنه تم حظره من الدخول لحساب الملياردير الأميركي، مشيرا إلى أن ماسك قد يكون أنزعج من تغريداته الساخرة قائلا هنيدي :” إيلون ماسك أتقمص وعملي بلوك عشان أتريقت على أشتراكات تويتر بلو.. ايلون قموصة”.

وكشفت وسائل إعلام عالمية، سر ظهور علامة التوثيق لبعض الحسابات دون الدفع، حيث إن تويتر تعيد العلامة الزرقاء لمن لديهم أكثر من مليون متابع.