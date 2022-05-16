بعد ليبيا.. ملكة جمال الدجاج في ماليزيا لعام 2022

فازت دجاجة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونج جينجاروم، ولاية سيلانجور الماليزية في 14 مايو 2022، بقلب ملكة جمال الدجاج، حيث يعتبر هذا الفصيل من الدجاج أصغر دجاج في العالم.

وتعد دواجن سيراما هي سلالة من البانتام موطنها شرق آسيا، التي يُحتفط بها ويتم تربيتها كحيوانات أليفة، لتشارك فيما بعد في مسابقات الجمال “للطيور”، مع جائزة مالية كبيرة للفائزين.

وفصيلة سيراما في الدجاج من أصغر الأنواع في العالم، حيث يتراوح طول الدجاجة الواحدة بين 6 و10 إنش “15.29 – 25.4 سم”، وتشتهر ديوك هذه الفصيلة بالوقوف في وضع مستقيم مع انتفاخ صدورها ورفع ريش ذلها.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت وكالة “رويترز”، في تقرير مصور عن إقامة أول مسابقة من نوعها في ليبيا بالعاصمة طرابلس للدجاج، على لقب ملكة جمال الدجاج.

وقال طاهر بلقاسم وهو أحد المتابعين للمسابقة، إنه علم للمرة الأولى بوجود أنواع مبهرة أخرى للدجاج بخلاف المعروف والمتداول فهي جميلة جدا مقدما الشكر للقائمين على المسابقة لقيامهم بجهد مهم وقيم ورائع.

وأضافت “رويترز” في تقريرها، أن الدجاجات ظهرت بريشها الملون اللامع ومناقيرها الذهبية لتشارك في التنافس وفقا لمعايير صارمة لاختيار الأجمل من حيث الشكل والسلالات المختلفة، فيما جذبت المنافسة عشرات المتابعين ممن التقطوا الصور التذكارية ومقاطع الفيديو للحيوانات وهي تقف مزهوة بجمالها داخل الأقفاص.