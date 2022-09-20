بعد مأساة جورج الراسي... ماجدة الرومي تتكفل بتأهيل الطريق الدولية بين لبنان وسوريا

تكفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بتأهيل الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، بعد أسابيع من حادث مأساوي راح ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي، حسبما أكد مدير أعمالها عوض الرومي.

وامتد تأهيل الطريق حتى مداخل مدينة عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث ثبتت إشارات تحذيرية وأضواء لتجنب الحوادث في المناطق الخطرة.

وقال مدير أعمالها عوض الرومي إنه “يوم الأربعاء سيدشن الطريق” حيث لقي الراسي حتفه من جراء اصطدام سيارته بالفاصل الإسمنتي، عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع.

وأوضح أن “المبادرة والتمويل لتأهيل الطريق جاء من مكتب السيدة ماجدة الرومي، وتحت إشراف فوج الهندسة في الجيش اللبناني، حيث تكفل مكتب الفنانة بتنفيذ الطريق منعا لتكرار الحوادث”.

وتابع الرومي: “طُلب من قسم الهندسة في الجيش اللبناني وبلدية عنجر أن يشرفا على كافة التفاصيل”.

وأكد أن “الأربعاء ستكون الطريق جاهزة وآمنة أمام الجميع بعد أن أعيد تأهيلها. وضعت إنارة جديدة وإشارات على مسافة 200 متر لتحذير السائقين من الخطر، كما تم تثبيت عاكس الضوء واتخاذ كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير”.

ومساء الإثنين، وجهت أسرة الراسي رسالة شكر للنجمة اللبنانية على إعادة تأهيل “طريق الموت”.

ووثقت الفنانة نادين الراسي شقيقة جورج رسالة الشكر لماجدة الرومي عبر حساباتها الإلكترونية، قالت فيها: “أنا وكل عائلة الراسي ألف تحية وشكرا لأختنا العزيزة والعزيزة ماجدة الرومي والجيش اللبناني. بدمك يا أخي صار طريق الموت طريق عبور”.